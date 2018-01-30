В Киеве переименуют станцию метро "Петровка"

Также предполагается линии «Куреневско-Красноармейская» дать название «Оболонско-Теремковская».

Киевсовет планирует переименовать станцию столичного метро «Петровка» на «Почайна» - в соответствии с названием реки Почайна, которая является одной из древнейших в Киеве.

Читайте такжеВ Киеве станцию метро "Петровка" могут переименовать в "Почайну"Как сообщает пресс-служба Киевсовета, сегодня на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали соответствующий проект решения.

Отмечается, что общественные обсуждения соответствующего предложения проходили с 1 марта по 1 мая 2017 года. В голосовании приняли участие 1932 человека, и 73% из них поддержали это переименование.

Также, согласно проекту решения, линия столичной подземки «Куренёвско-Красноармейская» может получить новое название «Оболонско-Теремковская».

Как отметили в Киевсовете, существующее название отражает лишь первоначальный проект линии, и сейчас она не проходит через местность Куренёвка. Вторая часть названия «Красноармейская» перестала отвечать надземной топонимике после переименования станции «Красноармейская» на «Дворец Украина» в 1993 году. Кроме того, в ноябре 2014 году улице Красноармейской вернули историческое название Большая Васильковская.

Общественные обсуждения по переименованию этой ветки метро проходили с 29 мая по 29 июля 2017 года. Новое название поддержали 80% граждан, участвовавших в голосовании.

Данный проект решения должна также рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы, после чего документ будет вынесен на утверждение.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2017 года Комиссия по вопросам наименований КГГАподдержала переименование станции метро «Петровка» на станцию метро «Почайна», а также переименование линии метрополитена «Куреневско-Красноармейская» на «Оболонско-Теремковская».