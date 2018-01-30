В Киеве станции метро начал объявлять новый голос

17:01, 30 января 2018
Киев
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Киевское метро начало звучать по-новому / фото УНИАН

Об этом сообщила спикер КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, передает 44.ua.

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"Как вы знаете, в 2016 году умер Николай Петренко, с которым мы сотрудничали. Поскольку необходимость записи дополнительных сообщений для информирования возникает регулярно, то мы это делаем. Сейчас по украиноязычных объявлениях привлекаем свои ресурсы. По англоязычных объявлениях были нарекания от пассажиров, поэтому тестируем сотрудничество с другим носителем языка", - сказала Макогон.

Как сообщал УНИАН, умер генеральный директор Киевского академического театра кукол Николай Петренко. Это его голос звучал в Киевском метрополитене во время объявления станций.

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Теги: #голос метро Киева#новый голос в метро