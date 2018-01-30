В Киеве переименуют 13 улиц, среди них - Героев Сталинграда и маршала Тимошенко (список)

При этом историческое название Киевсовет возвращает одному переулку на Подоле.

Киевсовет планирует дать новые названия 13 улицам столицы. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, сегодня на заседании Постоянной комиссии горсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали соответствующие проекты решений.

Читайте такжеВ Киеве переименуют станцию метро "Петровка"Так, переулку Ладо Кецховели в Подольском районе предлагается вернуть историческое название - Воздвиженский. Остальным же улицам предполагается просто изменить название. Таким образом, в Печерском районе пер. Михаила Реута переименуют в ул. Памвы Беринды, ул. Московскую - в ул. Дмитрия Годзенко, бульвар Дружбы Народов - в бульвар Николая Михновского; в Шевченковском районе: ул. Пугачева - в ул. Академика Ромоданова, ул. Тропинина - в ул. Якубенковскую; в Святошинском районе: ул. Семашко - в ул. Николая Павлушкова; в Голосеевском районе: ул. Гайдара - в ул. Семьи Праховых; в Соломенском районе: ул. Александра Горовица - в ул. Василия Барки; в Оболонском районе: просп. Героев Сталинграда - в просп. Владимира Ивасюка, ул. Маршала Тимошенко - в ул. Николая Кагарлицкого; в Деснянском районе: ул. Петровского - в ул. Василия Щавинского; в Днепровском районе: ул. Новороссийскую - в ул. Опришковскую.

Кроме того, предлагается уточнить названия двух улиц и переулка: ул. Алма-Атинская - ул. Алматинская (Днепровский р-н); ул. Кустанайская - ул. Костанайская и пер. Кустанайский - пер. Костанайский (Голосеевский р-н).

Соответствующие переименования должен утвердить Киевсовет на пленарном заседании.