Кличко о Каденюке: он был настоящим Героем, на которого хотели быть похожими миллионы ребят

“От имени киевской общины выражаю свои соболезнования родным и близким Леонида Каденюка. Это большая потеря для Украины”, - отметил мэр Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко выразил соболезнования по поводу смерти первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка.

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“Сегодня ушел из жизни Леонид Каденюк, настоящий Герой Украины, на которого хотели быть похожими миллионы парней в стране. Он был примером мужества, профессионализма и целеустремленности, большой силы духа”, - отметил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что лично знал Леонида Константиновича. “Он - действительно выдающийся украинец и наш первый космонавт, который популяризирует нашу страну в мире», - отметил Кличко.

“От имени киевской общины выражаю свои соболезнования родным и близким Леонида Каденюка. Это большая потеря для Украины”, - отметил мэр Киева.