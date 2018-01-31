Кличко пообещал в этом году большие изменения в туристической инфраструктуре Киева

22:10, 31 января 2018
Киев
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Виталий Кличко / фото kievcity.gov.ua

Он рассказал, как недавно посетил Лиссабон, где вручил мэру города символические ключи от Евровидения, ведь песенный конкурс этого года будет принимать именно португальская столица.

Кличко отметил, что вместе с мэром Лиссабона он обсудил развитие туристической инфраструктуры.

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“У Лиссабона очень важна туристическая составляющая. Если до Киева в прошлом году приехало 2 млн туристов, то Лиссабон посетили 15 млн. И наша задача - обмениваться опытом, каким образом нам построить и развить туристическую инфраструктуру. Я убежден, нам есть чем удивить и что показать в нашем древнем городе”, - отметил Виталий Кличко.

Рассказывая о планах по обновлению туристической инфраструктуры в Киеве, он отметил, что столичная власть начинает строительство пешеходного моста, который будет связывать две туристических зоны - Владимирскую горку и Арку дружбы народов.

“Мы отремонтируем и презентуем обновленную Владимирскую горку. Мы будем презентовать обновленный фуникулер – с современными, комфортными вагонами с кондиционированием и прозрачной крышей. Мы откроем обновленную Аллею художников, обновим Пейзажную аллею. И большинство этих проектов должны быть реализованы до Дня Киева”, - подчеркнул Виталий Кличко.

Также мэр отметил, что столица готовится к большому празднику футбола – финала Лиги чемпионов УЕФА, который состоится в Киеве в конце мая.

“Будем еще больше обновлять туристическую инфраструктуру. Откроем 10 обновленных парков. Киев в этом году еще больше изменится в положительную сторону”, - подчеркнул Кличко.

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