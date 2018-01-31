Кличко: Starbucks однозначно придет в Киев

Кличко отметил, что в Украине, и Киеве в частности, работают представительства многих мировых компаний. И он как мэр делает все, чтобы привлекать к украинской столице еще больше иностранных компаний.

Starbucks однозначно придет в Киев – это лишь вопрос времени. А я делаю все для того, чтобы эта мировая компания зашла в Украину как можно быстрее.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne.

“Очень много спекуляций на эту тему. Я говорил о заинтересованности и намерениях Starbucks. Речь идет о франшизе, которая может быть. И такая возможность сейчас рассматривается”, - отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что в Украине, и Киеве в частности, работают представительства многих мировых компаний. И он как мэр делает все, чтобы привлекать к украинской столице еще больше иностранных компаний.

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“У меня была встреча с представителем компании Икеа, которая уже много лет имеет намерения входить на украинский рынок, и мы надеемся, что в 2018 году эта компания откроет представительство в Киеве. И я очень рад этому”, - отметил Виталий Кличко.

“Starbucks однозначно придет в Украину, в Киев, - у меня сомнений нет. Это лишь вопрос времени. А мы должны сделать все, чтобы эта компания зашла как можно быстрее. И я прилагаю усилия для этого”, - подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что в Давосе на Всемирном экономическом форуме всегда встречается с представителями различных мировых компаний и некоторые из них впоследствии начинают успешно работать в Киеве.

“Три года назад в Давосе я, например, встречался с представителями немецкой SAP и через полгода мы начали в Киеве реализацию проекта “Kyiv Smart City” и внедрили “Открытый бюджет”. Я очень рад, что в прошлом году после встречи и переговоров с представителями компании Uber в Давосе, я стал первым пассажиром Uber в Киеве и в Украине вообще. Я уверял представителей этой компании, что мы как городская власть сделаем все, чтобы бизнес работал и работал эффективно. В этом году в Давосе я встречался с представителями разных компаний и уверен, уже в ближайшее время будут результаты этих встреч”, - подчеркнул Кличко.