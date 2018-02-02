Кличко поручил остановить работу завода "Фанплит", пока проблема с вредными выбросами не будет решена

Представители общественности отметили, что, несмотря на предписания и поручения, предприятие продолжает работать.

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с представителями общины, которые протестовали возле КГГА за работу частного завода “Фанплит”, который загрязняет окружающую среду.

Об этом сообщается на сайте klichko.org.

Кличко отметил, что обращался в прокуратуру относительно работы этого предприятия. Сейчас мэр дал поручение, чтобы завод остановил свою работу, пока проблема с вредными выбросами не будет решена. И контролировать это должны правоохранительные органы.

“Когда “Фанплит” был на окраине города. Но город растет и так случилось, что на сегодня это производство расположено рядом с жилыми домами. Это предприятие работает с советских времен, и по технологии и выбросами, которые оно осуществляет, не соответствует современным нормам. Я знаю эту проблему, я встречался с руководителем “Фанплита” и озвучивал ему это. Мы понимаем, что это уже частное предприятие. У нас продолжается дискуссия относительно переноса завода за пределы Киева. Примерно полгода назад мы приняли решение о приостановлении выбросов. Я общался с министром экологии. Министерство так же обратилось в прокуратуру, в суды, чтобы прекратить выбросы и любую деятельность или до выноса предприятия за пределы Киева, или до приведения к стандартам выбросов, - чтобы они не вредили здоровью людей, которые живут рядом, и окружающей среде”, - подчеркнул Виталий Кличко.

Представители общественности отметили, что, несмотря на предписания и поручения, предприятие продолжает работать.

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“Как только вы видите, что предприятие начинает работать - срочно звоните и полиция будет эти действия прекращать. И это будет, во-первых, стоить крупных штрафов предприятию и, во-вторых, это - уголовная ответственность тех людей, которые нарушают закон. Я ответственно заявляю, что эти игры закончатся для этого предприятия очень плохо, если они будут пренебрегать законом. Мы будем действовать жестко, если они игнорируют интересы общества и нарушают закон!” – подчеркнул Виталий Кличко.

Также мэр Киева дал поручение создать межведомственную рабочую группу, в которую войдут представители столичной власти, общественности, завода “Фанплит”, Госпродпотребслужбы и правоохранительных органов, для решения этого вопроса.