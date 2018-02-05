Кличко заверил, что финал Лиги чемпионов пройдет на высшем уровне

Он подчеркнул, что по оценкам экспертов в Киев приедут 70-80 тысяч болельщиков.

Столичная власть сделает все, чтобы провести финал Лиги чемпионов УЕФА на таком же высоком уровне, как и Евровидение-2017. Об этом в эфире телеканала «Киев» заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом сообщается на сайте klichko.org.

«В мае этого года у нас состоится финал Лиги чемпионов УЕФА. Мы готовимся к проведению и ожидаем большое количество гостей», - сказал Виталий Кличко. Он подчеркнул, что по оценкам экспертов в Киев приедут 70-80 тысяч болельщиков. «И мы должны быть готовы провести это мероприятие на таком же высоком уровне, как и Евровидение в прошлом году», - сказал Кличко.

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Он подчеркнул, что именно от уровня организации подобных мероприятий будет зависеть увеличению туристического потока в наш город. «О Киеве будут говорить, к нам будут приезжать. И моя задача, как мэра столицы, - привлекать в Киев как можно больше различных международных мероприятий: спортивных, музыкальных, культурных, деловых, чтобы презентовать наш город», - отметил Виталий Кличко.