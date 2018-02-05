Кличко хочет, чтобы в столице появились трамваи с надписью "Сделано в Киеве".

Одно из условий закупки польских трамваев - создание в Киеве сервисного центра по их обслуживанию, а впоследствии и предприятия, на котором трамваи будут собирать в столице Украины

Одна из наших задач городской власти - чтобы столицей Украины курсировали современные трамваи на которых будет написано «Сделано в Киеве».

Об этом в эфире телеканала «Киев» заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он привел пример, что в городе Быдгощ в Польше на предприятии, что производит трамваи PESA, которые закупает Киев, работает много украинцев. В то же время, отметил Кличко, одно из условий закупки польских трамваев - создание в Киеве сервисного центра по их обслуживанию, а впоследствии и предприятия, на котором трамваи будут собирать в столице Украины. «Моя цель - чтобы в столице появились трамваи на которых будет написано «Сделано в Киеве», - сказал Виталий Кличко. При этом он подчеркнул, что хочет, чтобы на заводе, который будет собирать эти трамваи, работали и украинцы, которые сейчас занимаются аналогичной работой в Польше. «Они - высококлассные специалисты. Поэтому наша задача - вернуть их в страну», - добавил Киевский городской голова.

Кличко отметил, что сегодня в Польше работает много украинцев и получают там достойную заработную плату. «К сожалению, они работают не на Украину, а на экономику другой страны. И поэтому мы должны обеспечить здесь надлежащие условия, чтобы украинцы не уезжали в поисках работы и достойной жизни заграница», - сказал Кличко. В то же время, добавил он, многие из них готовы вернуться, если будут надлежащие условия работы и финансовое обеспечение.