Кличко рассказал о ситуации с закупкой современной коммунальной техники

16:49, 06 февраля 2018
Киев
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Виталий Кличко во время инспекции / фото kievcity.gov.ua

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время осмотра новой снегоуборочной техники Управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда Святошинского района, передает пресс-служба мэра.

По словам городского головы, очень важно, что город увеличивает количество техники для обслуживания территорий жилых домов, уборке тротуаров и остановок общественного транспорта. Он заметил, что в конце прошлого года в Святошинском районе для нужд коммунальной управляющей компании, обслуживающей жилые дома, приобретено дополнительно 10 единиц спецтехники – 8 тракторов, аварийная машина, экскаватор. Виталий Кличко отметил, что часть новой техники Святошинский район закупил за средства субвенции из государственного бюджета, а часть - за средства бюджета города.

Мэр отметил, что в конце этой недели синоптики обещают снегопады и очень важно, чтобы коммунальные службы города должным образом обеспечивали жизнедеятельность столицы. Кличко отметил, что киевляне часто жалуются на ненадлежащую уборку территорий вокруг жилых домов, тротуаров, остановок общественного транспорта и переходов. Мэр обратил внимание глав районов на необходимость усиления работы в этом направлении. Кроме того, добавил он, убирать территорию, которая за ними закреплена, должны все организации и учреждения. «Ответственный бизнес должен убирать территории возле своих офисов и предприятий. Если этого не будет сделано - будем выписывать предписания и штрафовать», - добавил Виталий Кличко.

По словам мэра, расширение парка противоаварийных авто, тракторов – одна из первоочередных задач глав районов и директоров управляющих компаний. Он добавил, что именно от должного количества такой техники зависит оперативность выездов и качество работы по ликвидации аварийных ситуаций, скорость уборки снега. «Нам нужна новая современная техника. И мы ее закупаем. Потому что это нужно для того, чтобы город работал эффективно», - подчеркнул Кличко.

Виталий Кличко также подчеркнул, что сегодня существует нехватка работников на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. «Наша задача - повышать заработную плату, чтобы работники этих предприятий не искали другую более оплачиваемую работу», - сказал мэр.

Он отметил, что из городского бюджета ежегодно направляются значительные средства на нужды ЖКХ, благоустройства, озеленения, обновление учреждений бюджетной сферы и поэтому использование этих средств должно быть максимально эффективным и рациональным. По словам Кличко, в настоящее время следует прорабатывать все возможности привлечения дополнительных средств для приобретения снегоуборочной и противоаварийной техники, которая будет работать в городе.

Столичные власти ежегодно обновляют автопарк коммунальной техники. В частности, в 2016 году приобретено 30 тракторов для коммунальных управляющих компаний, а в прошлом количество габаритной снегоуборочной техники увеличена еще на 32 единицы.

В общем к зимнему сезону «Киевавтодор» подготовил 377 единиц снегоуборочной техники. Коммунальные управляющие компании в районах подготовили 335 единиц техники: 195 тракторов и 140 единиц малой механизации. Кроме того, в случае необходимости город будет привлекать к уборке снега технику 160 подрядных организаций, с которыми подписаны соглашения.

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