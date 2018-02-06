Кличко рассказал о ситуации с закупкой современной коммунальной техники

По словам мэра, расширение парка противоаварийных авто и тракторов – одна из первоочередных задач глав районов и директоров управляющих компаний.

Столичная власть задействует все возможные резервы для закупки современной коммунальной техники, чтобы обеспечивать надлежащую жизнедеятельность Киева.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время осмотра новой снегоуборочной техники Управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда Святошинского района, передает пресс-служба мэра.

По словам городского головы, очень важно, что город увеличивает количество техники для обслуживания территорий жилых домов, уборке тротуаров и остановок общественного транспорта. Он заметил, что в конце прошлого года в Святошинском районе для нужд коммунальной управляющей компании, обслуживающей жилые дома, приобретено дополнительно 10 единиц спецтехники – 8 тракторов, аварийная машина, экскаватор. Виталий Кличко отметил, что часть новой техники Святошинский район закупил за средства субвенции из государственного бюджета, а часть - за средства бюджета города.

Мэр отметил, что в конце этой недели синоптики обещают снегопады и очень важно, чтобы коммунальные службы города должным образом обеспечивали жизнедеятельность столицы. Кличко отметил, что киевляне часто жалуются на ненадлежащую уборку территорий вокруг жилых домов, тротуаров, остановок общественного транспорта и переходов. Мэр обратил внимание глав районов на необходимость усиления работы в этом направлении. Кроме того, добавил он, убирать территорию, которая за ними закреплена, должны все организации и учреждения. «Ответственный бизнес должен убирать территории возле своих офисов и предприятий. Если этого не будет сделано - будем выписывать предписания и штрафовать», - добавил Виталий Кличко.

По словам мэра, расширение парка противоаварийных авто, тракторов – одна из первоочередных задач глав районов и директоров управляющих компаний. Он добавил, что именно от должного количества такой техники зависит оперативность выездов и качество работы по ликвидации аварийных ситуаций, скорость уборки снега. «Нам нужна новая современная техника. И мы ее закупаем. Потому что это нужно для того, чтобы город работал эффективно», - подчеркнул Кличко.

Виталий Кличко также подчеркнул, что сегодня существует нехватка работников на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. «Наша задача - повышать заработную плату, чтобы работники этих предприятий не искали другую более оплачиваемую работу», - сказал мэр.

Он отметил, что из городского бюджета ежегодно направляются значительные средства на нужды ЖКХ, благоустройства, озеленения, обновление учреждений бюджетной сферы и поэтому использование этих средств должно быть максимально эффективным и рациональным. По словам Кличко, в настоящее время следует прорабатывать все возможности привлечения дополнительных средств для приобретения снегоуборочной и противоаварийной техники, которая будет работать в городе.

Столичные власти ежегодно обновляют автопарк коммунальной техники. В частности, в 2016 году приобретено 30 тракторов для коммунальных управляющих компаний, а в прошлом количество габаритной снегоуборочной техники увеличена еще на 32 единицы.

В общем к зимнему сезону «Киевавтодор» подготовил 377 единиц снегоуборочной техники. Коммунальные управляющие компании в районах подготовили 335 единиц техники: 195 тракторов и 140 единиц малой механизации. Кроме того, в случае необходимости город будет привлекать к уборке снега технику 160 подрядных организаций, с которыми подписаны соглашения.