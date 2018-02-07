В подземном переходе возле станции "Майдан Незалежности" демонтируют киоски (фоторепортаж)

В ближайшее время городские власти обещают убрать с перехода все ролетные ряды.

В Киеве в переходе возле станции метро «Майдан Незалежности» будут демонтированы все роллетные ряды, примерно 121 торговую точку.

Читайте такжеВ Киеве возле метро "Политехнический институт" снесли МАФы (фото)Об этом сообщил первый заместитель директора Департамента городского благоустройства КГГА Тарас Панчий.

«Будут демонтированы все временные сооружения на Майдане, поскольку у них отсутствуют правовые основания, у них отсутствует разрешительная документация», - сказал чиновник.

Относительно их количества Панчий подчеркнул, что их считали рядами.

«Поскольку там целые роллетные ряды, разделить их на отдельные сооружения пробламатично, мы описывали рядами... Предварительно это 121 роллет», - уточнил он.

Чиновник заявил, что демонтаж МАФов возле станции метро «Лесная» городские службы не проводили.

«На «Лесной» арендатор земельного участка сносил сооружения, ООО «Жен Сан», - отметил Панчий.

Как сообщалось вчера в социальных сетях, в переходе на Майдане Незалежности предприниматели собирают и вывозят свое имущество.