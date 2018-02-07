Кличко: мы делаем все возможное, чтобы дети-сироты чувствовали, что о них беспокоятся

Кличко посетил новое помещение детского дома семейного типа.

Столичная власть будет увеличивать помощь домам семейного типа, где на воспитании находятся дети-сироты и дети, родные родители которых лишены родительских прав.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время посещения нового помещения детского дома семейного типа, где на воспитании находятся 8 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Еще недавно этот детский дом семейного типа был размещен в нежилом помещении – на территории детского сада. Раньше дети жили по четверо в одной комнате. А в новом доме они будут жить по двое в комнате. Новый дом более удобный и с современным ремонтом. Оборудован необходимой мебелью и современной бытовой техникой. Здесь была проведена реконструкция и появилась возможность устроить еще 3-х детей, которые лишены родительской опеки. Реконструкция помещения обошлась почти в 3 миллиона гривен. Дети сейчас находятся в комфортных условиях.

Во время визита мэр Киева подарил ноутбуки для воспитанников. А мальчикам - боксерские перчатки с автографом. При этом он отметил, что эти перчатки могут быть или сувениром, или их можно использовать для занятия боксом. Впрочем, не дома, а только во время тренировки в боксерском зале.

«У нас в Киеве таких примеров много, где люди берут опеку над семьями. Воспитывают детей. Главное не быть равнодушными к этой важной социальной проблеме, которая на сегодня, к сожалению, еще существует в обществе. Никакие средства не могут заменить все то, что получают дети в таких семьях. И мы делаем все важное, чтобы они чувствовали заботу города. Помогаем чем можем», - подчеркнул Виталий Кличко во время общения с семьей.

Детьми с 2009 года занимается мама-воспитательница Валентина Вовк. Кроме детей, которых она воспитывает сейчас, у нее было еще 6 воспитанников, которые достигли совершеннолетия. По словам Валентины Вовк, ее бывшие воспитанники до сих пор посещают дом, и по возможности помогают ей в воспитании детей. И даже создали свои собственные семьи.

«Я всегда мечтала о семье, где будет много детей. Я была одна в семье. И вот моя мечта осуществилась», - говорит Валентина Вовк.

Дети угостили мэра Киева вкусностями, которые вместе с воспитателем приготовили собственноручно. И во время беседы за столом рассказали о своих мечтах и о том, кем хотят стать в будущем. Мэр Киева пожелал им вдохновения. А сейчас – хорошо учиться. По словам Виталия Кличко, в настоящее время на учете в столице находится 2300 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. И всем им нужно предоставить комфортные условия воспитания, чтобы дети чувствовали заботу государства.