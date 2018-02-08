Кличко рассказал, что удалось сделать в столице в 2017 году

Кличко подвел итоги работы столичной администрации в 2017 году и наметил планы на этот год.

Мэр Киева Виталий Кличко в начале новой сессии Киевсовета подвел итоги работы столичной власти за 2017-й год и наметил планы, которые будут реализовывать в Киеве в этом году.

“Это наше первое заседание в этом году, мы открываем новую сессию Киевсовета. И я хотел бы поблагодарить депутатов за работу в прошлом году. За те дела и изменения, которые нам удалось воплотить в столице. 2017 год для Киева, как и для всей страны, был непростым. Но мы не опускали рук и, как и обещали, шаг за шагом меняли наш город”, - цитирует Кличко его пресс-служба, при этом публикуя презентацию об итогах работы.

По его словам, в 2017 году доходы бюджета увеличились на 26% по сравнению с 2016 годом и составили 48,8 млрд грн. Это на 2,7 млрд больше, чем было запланировано. Что касается расходной части бюджета города, то приоритетными направлениями, на которые направляли средства, были образование, здравоохранение и городская инфраструктура.

Так, расходы столичного бюджета на образование были увеличены по сравнению с 2016 годом на 46% и составили 12,4 млрд грн. "Помимо увеличения финансирования на зарплаты учителей, текущие ремонты и приобретение оборудования, учебных материалов, деньги вкладывались в капитальное строительство и реконструкцию учреждений образования, - сказал Виталий Кличко. - В частности, в Киеве открыли 3 новые современные школы на более 1700 детей, 10 вновь построенных или полностью реконструированных детсадов. Это лучший показатель за последние 12 лет в столице и на сегодня лучший в Украине”, - отметил мэр. Он отметил, что в столице значительно сократили очередь в детсады. Если три года назад она составляла 15 тысяч детей, на сегодня - втрое меньше. И в планах города, чтобы этой очереди по несколько лет вообще не было.

Расходы на сферу здравоохранения в столице в прошлом году были увеличении свыше 8,5 млрд грн. По словам Кличко, в 2017 году осуществили капитальные ремонты ряда помещений в 8 медицинских учреждениях Киева, закупили современное диагностическое оборудование и проведены ремонты на сумму 1,1 млрд грн. Также в городе заработала система онлайн записи к врачам eHealth. И 400 тысяч киевлян уже воспользовались этой услугой. До конца года к системе планируется включить все районы столицы.

Более чем вдвое выросли расходы на транспорт и дорожное хозяйство города. Если в 2016 году столичная власть направила на транспорт и дорожное хозяйство 4 млрд грн, то в 2017 году финансирование этих отраслей увеличилось до 9 млрд грн.

“Мы взялись за восстановление и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры. Ежегодно количество километров отремонтированных дорог в Киеве растет. Мы обновляем и подвижной состав общественного транспорта”, - добавил мэр столицы.

Так, в 2016 году в Киеве отремонтировали 200 км дорог и проездов, а в прошлом году - 302 км. Это такие ключевые магистрали, как проспекты Воздухофлотский и Глушкова, бульвар Дружбы Народов, Кольцевая дорога, Русановская Набережная и десятки других улиц, которые не ремонтировались десятилетиями. К тому же, в 2017 году столичная власть осуществила ремонт 20 мостов и путепроводов и установила 44 новых светофора. За последние два года было закуплено 100 новых современных автобуса, 17 троллейбусов и 45 трамваев со 100% низким полом, кондиционерами, Wi-Fi. Приобретено 45 единиц дорожной спецтехники и модернизированы 15 вагонов метрополитена.

По словам Кличко, в связи с тем фактом, что государство вынуждено сокращать объем льгот, на которые может рассчитывать население, власть Киева большое внимание уделяет и социальной защите населения и заботится о сохранении льгот на проезд, продаже социального хлеба и социальных лекарств по низким ценам. Так, в 2017 году расходы городского бюджета на социальную защиту и социальное обеспечение увеличились на 68% и составили 7,9 млрд грн.

На 1 миллиард гривень больше - 4,4 млрд гривен было направлено на сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Также мэр напомнил, что столичная власть работает над тем, чтобы ее работа была прозрачной и открытой для киевлян, поэтому два года назад начали развитие smart-инфраструктуры города в рамках программы Kyiv Smart City. Воплощение проекта «Открытый бюджет» дало возможность киевлянам отслеживать он-лайн доходы и расходы городского бюджета. "Также были введены такие сервисы, как система информирования киевлян, запись на прием к врачу онлайн, служба 1551, определение времени прибытия общественного транспорта, онлайн контроль за передвижением коммунальной техники и многие другие. В рамках проекта «Безопасный город» установлено в учреждениях и публичных местах Киева почти 6 тысяч камер видеонаблюдения. Информация с этих камер стекается в городской дата-центр, и ею также могут пользоваться правоохранительные органы", - отметил Кличко.

Для обеспечения прозрачности и подотчетности столичной власти в рамках Kyiv Smart City работает и система электронных закупок Prozorrо, с помощью которой уже удалось сэкономить почти 2 млрд. грн. из столичного бюджета.