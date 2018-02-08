Кличко назвал сроки строительства двух новых станций метро на Виноградарь

В 2018 году городская власть продолжит масштабный ремонт дорог и обновление столичной инфраструктуры.

Столичная власть планирует в течение трех лет построить и ввести в эксплуатацию две новые станции метрополитена – «Проспект Правды» и «Мостицкая».

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, подводя итоги работы городской власти за прошедший год и определяя ее планы на 2018-й во время выступления на сессии Киевсовета, как сообщается на сайте klichko.org.

По его словам, среди основных задач также достройка Подольско-Воскресенского моста, который является важной частью проекта по строительству метро на Троещину. Кроме этого в столице начнут проект по строительству пешеходного моста, который свяжет две туристические зоны - Владимирскую горку и Арку дружбы народов.

В 2018 году городская власть продолжит масштабный ремонт дорог и обновление столичной инфраструктуры. «В частности, весной начнется реконструкцию Шулявского путепровода, который должен стать современной и удобной транспортной развязкой. Будем дальше обновлять и подвижной состав общественного транспорта, продолжим воплощать важные для города инфраструктурные проекты. В течение трех лет мы планируем построить и ввести в эксплуатацию две новых станции метро на Виноградарь», - отметил Кличко.

Благодаря увеличению доходной части бюджета в 2018 году до 49,1 миллиардов гривен в смете столицы запланированы существенные расходы на медицину, образование и социальную защиту. Так, по словам Виталия Кличко, педагоги в этом году получат 14,2 миллиардов гривень. «Это позволит, в частности, начать строительство общеобразовательной школы с бассейном на 1080 мест на Осокорках в Дарницком районе. В этом году мы также планируем открыть 8 детских садов - новых и полностью реконструированных, а также новые спортивные площадки и школьные стадионы», - подчеркнул мэр столицы.

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Не обошел вниманием мэр Киева и медицинскую сферу. Городская власть продолжит ремонт и переоборудование действующих больниц и строительство новых объектов здравоохранения. В планах строительство больницы на Троещине. Во всех районах города начнет действовать проект – «Врач в вашем доме».

«Также в 2018-ом мы откроем еще 2 детских дома семейного типа и общежитие для детей-сирот. Приобретем 7 автомобилей для детских домов семейного типа и 117 квартир для детей-сирот», - сказал Виталий Кличко.

Как отметил Виталий Кличко, увеличено в этом году финансирование спорта. В городском бюджете предусмотрено полмиллиарда гривень, которые пойдут, в частности, и на реконструкцию спортивных комплексов и стадионов. Начнется реконструкция легендарного стадиона «Старт». Киевская власть планирует развивать велосипедную инфраструктуру столицы и выносит на рассмотрение Киевсовета концепцию развития велоинфраструктуры.

Также по словам Виталия Кличко, столица готовится провести финал Лиги чемпионов УЕФА. Он состоится в Киеве в конце мая. «До этого события в столице будет обустроено 60 новых футбольных площадок. Преимущественно в школах. 50 процентов средств на это выделяет Минрегионстрой, а половину – город», - отметил Виталий Кличко.