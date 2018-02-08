В прошлом году в Киеве был открыт велотрек и обновлено 120 парков

Кличко напомнил, что обновленный велотрек, который открыли в мае 2017 года, столичным властям удалось защитить от застройки вместе с общиной, хотя мало кто верил, что возрождение этого знакового объекта возможно.

В прошлом году столичная власть реконструировала и открыла обновленный Киевский велотрек и обновила рекордное количество парков и скверов – 120. И работу по развитию общественных пространств и спортивной инфраструктуры мы продолжим в этом году.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, подводя итоги работы городской власти за прошедший год и определяя ее планы на 2018-й во время выступления на заседании Киевсовета.

Кличко напомнил, что обновленный велотрек, который открыли в мае 2017 года, столичным властям удалось защитить от застройки вместе с общиной, хотя мало кто верил, что возрождение этого знакового объекта возможно. “Но нам это удалось. Обновленный велотрек – один из лучших в Европе. Кроме собственно велотрека, мы обустроили прилегающую территорию, построили паркинг, кафе и восстановили сквер. Открыли детскую велошколу, в которую могут попасть все желающие, а занятия в ней – бесплатны”, - подчеркнул Кличко.

Мэр напомнил, что также удалось защитить от застройки и вернуть общине города легендарный стадион “Старт”, борьба за который велась 7 лет. “Но мы вместе с общественностью отстояли этот объект. И в этом году начнем его реконструкцию”, - сказал Киевский городской голова.

Виталий Кличко отметил, что в конце мая этого года в столице состоится финал Лиги чемпионов УЕФА. До этого события в Киеве, преимущественно в школах, обустроят 60 новых футбольных полей за счет средств Минрегионстроя и городской власти. Кличко подчеркнул, что всего в этом году на развитие столичного спорта предусмотрено полмиллиарда грн.

По словам мэра, в этом году будет реконструирован и открыт в мае легкоатлетический манеж на Березняках. Реконструкция ожидает и физкультурно-оздоровительный комплекс «Ринг» на вул. Радужной, продолжится реконструкция стадиона «Русановец» на ул. Давыдова и стадиона с искусственным покрытием на вул. Драйзера. Кроме того, будут капитально отремонтированы бассейн Школы высшего спортивного мастерства Киева на вул. Бастионной.

“Также хочу отметить, что будем развивать велосипедную инфраструктуру столицы. Концепцию развития этой инфраструктуры мы должны рассмотреть и принять на сегодняшнем заседании”, - подчеркнул мэр.

Он также добавил, что власти Киева делает все для сохранения за ним статуса самого зеленого города Европы. В частности, в прошлом году в столице восстановлена рекордное количество парков и скверов – 120. “Решением Киевсовета мы создали 65 новых скверов и в целом выделили на обустройство зеленых зон 193,6 млн грн. Также в мае мы открыли образцовый парк “Наталка” на Оболони. И будем делать все зеленые зоны у Киева такого же уровня!” – добавил Кличко.

В этом году, по его словам, планируется, в частности, капитально отремонтировать 10 парков в разных районах города и создать новый большой парк на Троещине.