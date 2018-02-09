На борьбу со снегом в Киеве на улицы вывели 270 единиц техники и 29 бригад

Специалисты «Киевавтодора» внимательно следят за ситуацией на улично-дорожной сети и принимают все меры для организации безопасных условий передвижения по столице для водителей и пешеходов.

С вечера 8 февраля, чтобы не допустить образования скользкости и снежных накатов, автодоровцы обрабатывали посипальними материалами дороги и улицы столицы. В первую очередь – мосты, путепроводы, спуски и подъемы, магистральные улицы и улицы, по которым курсирует общественный транспорт.

Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

В коммунальной корпорации уточнили, что ночью для оперативной уборки от снега широких магистралей города их расчищали большими и малыми колоннами снегоуборочной техники.

Для обработки и очистки тротуаров и остановок общественного транспорта, которые обслуживают предприятия «Киевавтодора», привлекли тракторы со специальным снегоочистительным оборудованием, новейшую технику европейского производства «Bucher». Всего к работе привлекли 270 единиц снегоуборочной техники корпорации и 29 бригад по ручной уборке.

Читайте такжеКличко ночью проверил, как Киев убирают от снега

Утром 9 февраля дорожники продолжают работать в усиленном режиме очищают от снега улицы местного значения и подходы к пешеходным переходам.

Специалисты «Киевавтодора» внимательно следят за ситуацией на улично-дорожной сети и принимают все меры для организации безопасных условий передвижения по столице для водителей и пешеходов.

Напомним, что уборку и обработку придомовых территорий обеспечивают 3819 работников жилищно-эксплуатационных участков. Всего в столице для преодоления последствий непогоды готовы более 600 единиц снегоуборочной техники.