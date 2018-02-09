После реконструкции 5-й родильный дом станет современным перинатальным центром - Кличко

Мэр отметил, что медучреждение принимает беременных высокого риска и рожениц с осложнениями со всего города и Украины в целом.

Мэр Киева Виталий Кличко посетил Киевский роддом №5 и осмотрел, как идет реконструкция, после которой родильный дом станет современным перинатальным центром 3-го уровня. Также Кличко показали новое оборудование для отделения интенсивной терапии и реанимации новорожденных.

“Мы находимся в одном из крупнейших роддомов в Киеве. Более 4 тысяч новорожденных в прошлом году родились в этом роддоме. Я с большим удовольствием заезжаю сюда время от времени, общаюсь с главным врачом, выясняю, какие здесь проблемы и какая помощь нужна. Могу сказать, что это человек, который беспокоится о своих пациентах и о своем заведении. Это пример того, какими роддомы и больницы в Киеве должны быть, - отметил Виталий Кличко. - Сейчас здесь идет реконструкция, чтобы этот роддом был еще лучше, закупается новое оборудование. Это заведение станет одним из трех современных перинатальных центров, которые мы создаем в столице”, - сказал Кличко, передает его пресс-служба.

Мэр отметил, что медучреждение принимает беременных высокого риска и рожениц с осложнениями со всего города и Украины в целом.

Виталий Кличко отметил, что современная медицина невозможна без современного оборудования, поэтому столичные власти, проводя капитальные ремонты в больницах, также направляют значительные средства на закупку нового оборудования. Часть оборудования для нового перинатального центра уже закуплено. В частности, приобретено оборудование для отделения интенсивной терапии и реанимации новорожденных. Сверхсовременный рентгеновской аппарат, который позволяет проводить обследования детей, без вреда для здоровья. Больница получила систему ультразвуковой диагностики. Для экстренных случаев приобретен аппарат искусственной вентиляции легких и система интенсивной терапии для новорожденных. На территории роддома уже построили кислородную станцию для спасения младенцев.

Также с конца декабря 2017 года в Киеве была введена система раннего скрининга новорожденных детей на предмет выявления недостатков слуха на медицинском оборудовании, закупленном за средства городского бюджета в 2017 году - 8 систем скрининга слуха для всех родильных учреждений здравоохранения и Городского медицинского центра проблем слуха и речи «СУВАГ». В частности, в Киевском городском родильном доме № 5 было проведено 197 скрининговых исследований у новорожденных на недостатки слуха состоянию на 1 февраля с момента введения.

Кличко посмотрел, как младенцам делали скрининговое исследование.

Также мэр пообщался с врачами общей практики семейной медицины, неонатологами и акушерами-гинекологами, которые проходят обучение в тренинговом центре в Роддоме №5.

Тренинговые центры созданы для повышения уровня подготовки врачей в столице и работают на базе Перинатального центра и Киевских роддомов №2 и №5.

“Это очень хорошо, что такие центры есть. Ведь нужно, чтобы семейный врач оказывал профессиональную и современную консультацию, в том числе беременным женщинам и роженицам”, - отметил Виталий Кличко.

В свою очередь главный врач Киевского роддома №5 Михаил Макаренко отметил, что первая очередь реконструкции медучреждения завершится уже в этом году. “Мы сейчас были в сердце перинатального центра. Первую очередь реконструкции мы завершим в этом году. А в 2019-м году закончим второй этап и, думаю, в конце 2019-го начала 2020-го года мы увидим то, о чем мы мечтали, - новый, современный перинатальный центр”, - отметил Михаил Макаренко.