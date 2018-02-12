В этом году Киев закупит около 100 единиц дорожной спецтехники

Чтобы снегоуборочная техника могла эффективно убирать город, столичная власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

В этом году столичная власть планирует приобрести около 100 единиц дорожной спецтехники, в частности, снегоуборочной, для того, чтобы быстрее и эффективнее убирать город во время непогоды.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире канала «Киев», передает пресс-служба столичного головы.

Мэр отметил, что столичная власть закупает современную снегоуборочную технику, которая помогает обеспечивать надлежащую жизнедеятельность Киева.

«Наша задача во время снегопадов - чистить не только ключевые артерии и дороги, но и пешеходные зоны, тротуары, межквартальные поезды. Постепенно мы увеличиваем численность техники, но потребности остаются большими. Когда выпадает снег, мы делаем все, чтобы быстро его убрать, чтобы передвижение по городу было удобным», - сказал Кличко.

При этом, заметил он, чтобы снегоуборочная техника могла эффективно убирать город, столичная власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Кроме того, мэр Киева призвал киевлян во время непогоды не пользоваться личным авто, а, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту.

Виталий Кличко отметил, что Киев тратит значительные средства на закупку снегоуборочной техники, поскольку она работает эффективно. В частности, в 2016 году приобретены 30 тракторов для коммунальных управляющих компаний, а в прошлом году количество габаритной снегоуборочной техники увеличено еще на 32 единицы. «Но потребности в технике остаются еще достаточно большими. Нам нужно вдвое увеличить снегоуборочный автопарк «Киевавтодора» и, как минимум, в 10 раз увеличить количество техники, которая убирает внутриквартальные проезды и пешеходные зоны», - сказал Виталий Кличко.

Всего к зимнему сезону «Киевавтодор» подготовил 377 единиц снегоуборочной техники. Коммунальные управляющие компании в районах подготовили 335 единиц техники: 195 тракторов и 140 единиц малой механизации. В случае необходимости город будет привлекать к уборке снега технику 160 подрядных организаций, с которыми подписаны договоры. «И на этот год мы запланировали приобрести около 100 единиц дорожной спецтехники, в том числе и снегоуборочной», - подчеркнул мэр Киева.

Кличко также напомнил, что сейчас во время непогоды есть возможность контролировать, каким образом происходит расчистка города от снега. Помогает это делать система видеонаблюдения. В частности, осуществляется мониторинг местонахождения и режима работы снегоуборочной техники с помощью GPS-трекеров, установленных на коммунальную спецтехнику, в том числе и снегоуборочную.

«Мы делаем все, чтобы все коммунальные службы во время непогоды эффективно работали. В прошлом году, когда во время снегопадов «остановились» некоторые города - Днепр, Одесса, то все 100 процентов коммунального транспорта Киева вышли на маршруты», - подчеркнул Виталий Кличко.