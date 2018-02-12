На поддержку социально незащищенных киевлян городская власть в этом году направит более, чем 1,75 миллиарда гривен

Традиционно в этом году будет предоставлена адресная социальная материальная помощь к памятным датам и праздникам отдельным категориям населения, ветеранам войны.

Власти города Киева увеличили финансирование целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам» почти на 200 миллионов гривен. Такое заявление сделал мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев».

Таким образом, общая сумма финансирования этой социально важной программы в 2018 году составит 1 миллиард 750 миллионов гривен. «Мы должны поддерживать незащищенные слои населения. Часть этих средств идет на компенсации проезда в общественном транспорте. Это также социальный хлеб и 200 киосков по городу, где можно купить хлеб по социально низким ценам. Это 300 наименований лекарств в аптеках «Фармация», цена на которые на 30 процентов ниже, чем на такие же лекарства в коммерческих аптеках», - отметил Виталий Кличко, передает его пресс-служба.

По словам мэра, традиционно в этом году будет предоставлена адресная социальная материальная помощь к памятным датам и праздникам отдельным категориям населения, ветеранам войны. На эти нужды из бюджета выделили более 100 миллионов гривен. Охватит эта помощь 190 тысяч человек. 24 миллиона гривен будет выделено на обеспечение путевками в санатории льготных категорий граждан. Около 900 тысяч человек, в рамках программы «Забота. Навстречу киевлянам», получат компенсацию льготного проезда городским пассажирским транспортом.

«К сожалению, государственные социальные программы сокращены. Если раньше проезд компенсировался из государственного бюджета, сейчас льготный проезд уже переложен на местные бюджеты. И большая часть – это ответственность местной власти - Киевской городской администрации и мэрии», - подчеркнул мэр Киева.

Чтобы узнать о возможности получения помощи, нужно обратиться в центры социальной защиты. Там, по словам Виталия Кличко, можно получить подробную информацию.