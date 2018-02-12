Киев обновит Пейзажную аллею и соединит мостом Владимирскую горку с Аркой дружбы народов

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в приоритетах финансирования в этом году – медицина, образование и городская инфраструктура.

Среди приоритетных направлений развития, на которые будут направляться значительные средства в столице в этом году, - медицинская и образовательная сферы, обновление и строительство городской инфраструктуры.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала “Киев”, передает пресс-служба столичного головы.

“Мы получили Киев с огромными долгами – почти 27 миллиардов гривен! За эти годы мы сократили долг более, чем вдвое. И мы почти вдвое увеличили бюджет города. Три года назад он составлял 27 миллиардов, а смета на этот год - почти 50. Наконец мы имеем финансовые возможности, чтобы воплощать изменения. Нам нужно финансировать медицину, образование, восстанавливать инфраструктуру, которая находится в запущенном состоянии”, - заявил Кличко.

В частности, мэр напомнил, что финансирование этих трех приоритетных сфер значительно увеличили уже в прошлом году. В сфере образования город продолжает финансировать строительство и ремонт школ и детсадов. “Три года назад очередь в детские сады была 15 тысяч детей. Сейчас мы в три раза уменьшили очередь. Но наша задача – не сбавлять темпов. И я убежден, что очереди в детские сады в Киеве через несколько лет не должно быть. Это наша задача”, - отметил столичный голова.

Продолжит столичная власть и обновление городской инфраструктуры. В частности, капитальный ремонт киевских дорог. Так, в прошлом году в столице возобновили 300 километров дорог и проездов, а в этом году планируют отремонтировать не менее. “В прошлом году мы капитально отремонтировали 302 километра дорог, в этом году планируем ни в коем случае не сбавлять темпы ремонта. И такое же количество – около 300 километров мы сделаем и в 2018 году”, - подчеркнул мэр.

К тому же, Кличко обратил внимание, что в столице около 70 мостов находятся в предаварийном состоянии, а более 20 тысяч километров коммуникаций и труб, которые в городе не меняли и не ремонтировали в течение последних 30-40 лет, требуют обновления. И город будет уделять внимание этой проблеме.

Также, по словам Кличко, в планах на 2018-й замена вагонов фуникулера, которым уже больше 50-ти лет, на новые и современные, с системой кондиционирования, Wi-Fi. Также город планирует открыть обновленную Аллею художников и обновить Пейзажную аллею, построить пешеходный мост, который соединит Владимирскую горку и Арку Дружбы народов.

Мэр столицы напомнил, что от застройки был спасен и передан в коммунальной собственности легендарный стадион “Старт”, реконструкцию которого планируют начать тоже этого года.

“Мы будем открывать новые школы, детские сады, обновлять дороги и инфраструктуру, будем менять наш город. И наша задача сделать Киев европейской столицей”, - подытожил Кличко.