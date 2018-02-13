В Киеве ограничат вход на станцию метро "Святошин" из-за капремонта

14:36, 13 февраля 2018
Киев
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В ходе капремонта на станции запланирована установка лифтов / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен». Работы продлятся до октября этого года.

«Выход к проспекту Победы, заводу «АТЕК» и подземный переход работать не будут. В часы «пик» во избежание скопления людей возможно частичное ограничение входа в рабочий вестибюль (выход к железнодорожной станции, проспекту Победы и вещевому рынку)», - предупреждает метрополитен.

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В ходе капремонта на станции запланирована установку лифтов для маломобильных групп населения.

В метрополитене приносят извинения за неудобства и просят киевлян и гостей города по возможности пользоваться другими станциями в период проведения работ.

Как отмечается в сообщении, станция «Святошин» была открыта в 1971 году. С тех пор капитальный ремонт не проводился.

Ранее Кличко назвал сроки строительства двух новых станций метро на Виноградарь.

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