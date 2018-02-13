Контроль энергопотребления в школах и детсадах поможет Киеву ежегодно экономить более 300 миллионов гривень

Общие затраты за тепло в учреждениях образования столицы в этом году составили около 800 миллионов гривен.

Столичная власть продолжает внедрять в школах и детсадах уникальную для Украины систему дистанционного контроля энергопотребления. На сегодня такая система работает в 400 учреждениях бюджетной сферы столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время посещения столичного детского сада №402, где установлена система дистанционного контроля за потреблением тепла.

Благодаря этой программе можно дистанционно мониторить температуру в помещениях, управлять оборудованием индивидуального теплопункта в школах или детсадах, вовремя выявлять нарушения в работе системы, а главное – оперативно реагировать на изменение погоды и графика работы заведения. То есть ночью или во время каникул, когда обучение не проводится, уровень энергопотребления можно снижать до необходимого технического минимума, передает пресс-служба Кличко.

«В пять раз рядовой украинец тратит больше энергии, чем рядовой европеец. Я уверен, что новые, современные технологии, мы должны использовать повсюду. И сейчас Киев является примером для других городов. Мы сейчас переходим к системе «Умный город», - заявил Виталий Кличко.

Детсад №402 построен еще 55 лет назад и имел множество технических проблем. Помещения постоянно были прохладным. Два года назад здесь провели утепление фасада и окон. В 2017 установили систему дистанционного контроля энергопотребления. Это дало возможность улучшить уровень комфортного пребывания детей в помещениях.

«Благодаря термосанации мы возродились. У нас были старые окна. Помещение было очень холодным. А теперь - очень тепло. Мы очень довольны. Плата за потребление энергоресурсов существенно уменьшилась», - рассказала заведующая детсадом Валентина Яценко.

Общие затраты за тепло в учреждениях образования столицы в этом году составили около 800 миллионов гривень. Оснащение тепловых пунктов системами погодного регулирования дают экономию энергопотребления в объеме 25-30 процентов. Как говорят специалисты, наладив автоматику только за период зимних каникул удалось сэкономить 1,5 миллиона гривен. А система мониторинга позволит еще дополнительно сэкономить 10 процентов.

«Эта система доказывает, что используя современные технологии, мы экономим 30-40 процентов энергии. Это означает, что 300 миллионов гривен в год мы можем экономить. А это средства на строительство двух детских садов. Не используя эту систему, мы эти деньги выбрасываем в воздух», - отметил Виталий Кличко.

Во время посещения садика мэр Киева подписал Меморандум о партнерстве между Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины и Киевской горгосадминистрацией относительно внедрения систем энергоменеджмента в бюджетной сфере для повышения энергоэффективности зданий бюджетных учреждений.