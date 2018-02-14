Ассоциация городов должна наработать механизмы погашения задолженности по разнице в тарифах ЖКХ - Кличко

Кличко отметил, что в течение 2017 года так и не была окончательно решена проблема погашения задолженности по разнице в тарифах, которая возникла еще до 1 января 2016 года.

Ассоциация городов Украины должна наработать реальные механизмы погашения задолженности по разнице в тарифах на жилищно-коммунальные услуги, которые образовались в течение 2016-2017 годов.

Об этом заявил мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко во время заседания правления АГУ, сообщает пресс-служба столичного головы.

«Одной из самых болезненных для местного самоуправления является проблема задолженности по разнице в тарифах на жилищно-коммунальные услуги. И мы должны в кратчайшие сроки решить этот вопрос», - сказал Виталий Кличко.

Кличко отметил, что в течение 2017 года так и не была окончательно решена проблема погашения задолженности по разнице в тарифах, которая возникла еще до 1 января 2016 года. Он напомнил, что в Госбюджете прошлого года были предусмотрены 5 млрд грн на эти цели, а также законодательно определен механизм погашения. «Фактически, в прошлом году, было использовано на погашение задолженности лишь 1,7 млрд грн. При этом около 95% средств ушло предприятиям теплоснабжения. А еще 1,8 млрд в декабре 2017 направлены на погашение задолженности за электроэнергию «Вода Донбасса», - отметил председатель Ассоциации городов.

«Возникла также и проблема погашения задолженности по разнице в тарифах за 2016 - 2017 годы. И, по данным Минрегиона, эта цифра составляет около 11 млрд грн по теплокоммунэнерго и около 2 млрд грн по предприятиям водоснабжения и водоотвода», - добавил Кличко.

По его словам, механизм определения и погашение задолженности по разнице в тарифах, начиная с 2016 года, отсутствует. Он отметил, что это произошло из-за законодательной нормы относительно недопустимости установления цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги на уровне ниже экономически обоснованного.

Среди путей решения проблемы - наработки изменений в законодательство и выделение средств в Госбюджете на погашение задолженности по разнице в тарифах перед предприятиями тепло- и водоснабжения за прошлые периоды. Для изучения ситуации и наработки предложений относительно погашения существующей задолженности по разнице в тарифах на жилищно-коммунальные услуги за 2016 - 2017 годы Правление Ассоциации создало рабочую группу. В ее состав вошли мэры ряда городов.