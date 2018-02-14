В Киеве арендовали место под торговую точку за рекордные 840 тысяч гривень в год

Исходя из действующих в столице правил, предприниматель уже заплатил городу 420 тысяч гривен заранее, за полгода работы.

В Киеве предприниматель арендовал место под точку передвижной торговли за 840 тысяч гривень в год, что является рекордной суммой.

Право на аренду торгового места предприниматель выиграл на открытых торгах, сообщил советник мэра Киева, народный депутат Дмитрий Белоцерковец в социальной сети Facebook.

«В Киеве новый рекорд: на биржевых торгах за право разместить точку передвижной торговли предприниматель дал 840 тысяч гривен! Данная точка будет находиться на станции метро «Арсенальная», ее площадь 4 квадратных метра, функциональное назначение – быстрое питание», – написал народный депутат.

По его словам, исходя из действующих в столице правил, предприниматель уже заплатил городу 420 тысяч гривень заранее, за полгода работы.

«Это единственная проданная точка передвижной торговли возле станции метро «Арсенальная». Таких предпринимателей город будет защищать и оберегать», – пообещал Белоцерковец.

Также советник Виталия Кличко напомнил, что город определяет комплексную схему размещения точек передвижной торговли, а право на размещение продает с биржевых торгов через интернет. При этом в торгах может поучаствовать любой желающий.

«Киев единственный город в Украине, где при определении того, кто получает право размещать передвижную точку торговли, используется принцип чистой монетизации, без каких-либо других социальных факторов, которые могут стимулировать коррупцию», – подчеркнул парламентарий.