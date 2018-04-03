Николай Поворозник: "Группа китайских инвесторов готова предоставить кредит на 2 миллиарда долларов для строительства метро на Троещину"

В столичной администрации Николай Юрьевич Поворозник работает с 2001 года. В январе 2016 года Виталий Кличко назначил Николая Поворозника своим заместителем, а в конце прошлого года повысил до первого зама. С этого назначения мы и начали наш разговор.

«Начнем строить метро на Виноградарь»

– Николай Юрьевич, поздравляем вас с назначением. Расскажите, что удалось сделать городской администрации за прошлый год?

– Спасибо за поздравление. В свою очередь постараюсь оправдать оказанное Виталием Кличко доверие. Еще в начале года мэр поставил нам задачу – результаты нашей работы должны видеть и ощущать киевляне. Мне приятно, что в ключевых сферах развития города мы уже можем показать то, что сделано. Это касается обновление транспорта, ремонта дорог, строительства школ и детских садиков, реконструкции парков и скверов, и многого другого. Нам удалось достичь рекордных показателей за всю историю нашей страны – это говорит о том, что команда мэра работает системно и эффективно.

– Новые троллейбусы, трамваи, автобусы – это то, что с чем каждый день сталкиваются миллионы киевлян. Какие планы развития этой сферы?

– Действительно, уровень перевозок в городе уже заметно улучшился. Хочу поблагодарить экспертов Всемирного банка, вместе с которыми мы разработали транспортную схему города и новую транспортную политику. Город закупил новые автобусы, трамвайные вагоны, троллейбусы. Приобретенный транспорт отвечает всем европейским нормам: низкий пол, вентиляция, обогрев, Wi-Fi. Отдельно замечу, в 2017 году у нас закончился проект модернизации вагонов метро за счет зеленых инвестиций (Киотский протокол). Всего город получил 135 модернизированных вагонов серии «ЕЖ», которые не только удобные для пассажиров, но и экономят до 40 % электроэнергии, что немаловажно для коммунального предприятия. Также мы открыли три новых автобусных маршрута и увеличили подвижной состав на других маршрутах, чтобы сократить интервал движения. Кроме того, заботясь о комфорте и безопасности пассажиров, устанавливаем новые павильоны ожидания с информационными электронными табло. Хочу заверить, что мы планируем развивать эту сферу системно, постепенно, шаг за шагом, улучая уровень перевозок.

– В бюджете на этот год заложены деньги на строительство метро на Виноградарь и продолжение работ по Подольско-Воскресенскому мосту. Насколько реально завершить эти объекты в 2018 году?

– Начнем с проблемы, которая нам досталась в наследство – метро на Троещину. Первый шаг к решению этой проблемы – достройка Подольско-Воскресенского моста. Этот объект начинали строить еще в 90-е годы, и он давно превратился в долгострой. Виталий Кличко лично договорился с немецким правительством, чтобы специалисты провели экспертизу моста. Средства на строительные работы на этот год в бюджет заложены. Также у нас есть предварительная договоренность с группой китайских инвесторов. Они готовы предоставить кредит, который покроет 85% стоимости проекта четвертой линии метро на 13 станций. Эта сумма – 2 миллиарда долларов. Сейчас мы обдумываем этот вариант и советуемся с правительством – кредит нам могут дать под гарантии Кабмина. Что до второй части вашего вопроса, то до 2019 года запланировано сдать две станции метро «Мостицкая» и «Проспект Правды». На данный момент объявлен международный тендер и в марте запланировано проведение аукциона по системе ProZorro.

«Дороги в городе приведут к европейскому стандарту»

– Еще в ноябре на дорогах работали ремонтные бригады. Какой процент столичных магистралей уже отремонтирован?

– Каждый год мы ремонтируем рекордное количество метров, постоянно увеличивая этот показатель. И выделяем на это огромные деньги. Так в 2016 году провели ремонт 200 км дорог, в 2017 – 302 километра. В прошлом году капитальный ремонт магистралей обошелся бюджету в сумму около 2 миллиардов гривен. Любой водитель может проехать по проспекту Победы, бульвару Шевченко, улицам Гетмана и Васильковской, бульвару Дружбы народов, Русановской набережной и увидеть, какими скоро станут все дороги города. При этом мы жестко контролируем качество работы. Раньше подрядчики не несли никакой ответственности за проведенный ремонт, теперь же – дают гарантию на пять лет. У нас уже были случаи, когда подрядчик за свой счет переделывал работы. Это хороший способ заставить все компании проводить ремонт качественно с первого раза. Если вы хотите знать процент отремонтированных дорог, то это примерно треть от всех в городе. Но многое нам еще предстоит сделать. На этот год запланированы капитальные ремонты таких улиц Владимирской, Телиги, Набережного шоссе, а также продолжение Окружной дороги до Оболонского проспекта и работа по другим объектам инфраструктуры. В целом в 2018 году мы планируем отремонтировать 300 км дорог.

– В СМИ мало писали об еще одном проекте – реконструкции городского коллектора...

– По важности для города этот объект №1. Киев и пригороды фактически десятки лет был на грани катастрофы. Периодически случались прорывы труб, из-за которых несколько дней жители целых районов сидели без воды. Реконструкция коллектора началась еще в 1994 году, но работы много раз останавливались. Только в последнее время по договоренности с правительством было возобновлено полноценное финансирование работ и удалось за три года сделать больше, чем за предыдущие десять лет. А ведь коллектор — это почти 10 километров подземного туннеля, в котором проложены трубы диаметром в три метра. Обошлась вторая ветка городского коллектора в 1,3 миллиарда гривен, две трети из которых выделил город.

«В медицине мы сделали то, что власть не делала последние 25 лет»

– Недавно записался онлайн на прием к врачу – очень удобный сервис. Какие еще нововведения внедряются в столичной медицине?

– В сфере здравоохранения центральная власть значительно сократила расходы, поэтому нам приходится финансировать системные изменения из городского бюджета. Так, в 2016 году на эту сферу было выделено 6,28 миллиарда гривен, в 2017-м – 8,5 миллиардов. Важно, что нам удалось найти 1,2 миллиарда гривен на капитальный ремонт медучреждений и закупку нового оборудования. Это то, что власть не делала последние 25 лет. Капремонт проведен в Александровской больнице, в 6-й и 17-й городских больницах, в городской больнице скорой помощи, в 1-й и 2-й детских городских больницах, в детских больницах Печерского и Соломенского районов. Закупили компьютерные и магнитно-резонансные томографы, аппараты ультразвуковой диагностики, оборудование для реанимации и анестезии, и много другой техники. И, да, мы начали внедрять проекты «Электронная очередь» и «Врач в вашем доме». Первый позволяет записаться на прием через интернет, второй – направлен на профилактику заболеваний. C помощью сервиса на прием к докторам записались уже больше 400 тысяч киевлян. В этом году пилотный проект, который вы оценили, мы с одного района распространим на весь город.

– Ранее сообщалось, что в этом году в столице были открыты 10 детских садов. Это рекордный показатель?

– Да, за год мы открыли три новые школы и десять садиков. Это позволило нам сократить электронную очередь в дошкольные учреждения в три раза – с 15000 до 4700 детей. Отмечу, что мэр лично проверяет объекты перед сдачей. Так, был случай, когда в Оболонском районе он приехал открывать садик, но заметил много недоделок. Виталий Владимирович приказал срочно доделать ремонт и только через месяц открыл объект, но уже в таком состоянии, что родители с удовольствием отдадут туда ребенка. Также важно, что с открытием новых школ количество учебных мест увеличилось на 1740 мест. Отмечу, что мы значительно увеличили финансирование этой сферы: если в 2016 году мы тратили на нее 8,05 миллиарда гривен, то в 2017-м – 12,14 миллиарда.

– Осенью был случай, когда благодаря камерам видеонаблюдения удалось спасти ребенка. Сколько камер уже установлено в городе?

– Сейчас в городе работает около шести тысяч камер, но уже в этом году Виталий Кличко пообещал довести их количество до 10 тысяч. Вы вспомнили историю с кражей ребенка на Оболони. Да, это один из примеров позитивных результатов работы системы – ведь преступление удалось раскрыть потому, что видеокамеры распознали лица преступников и помогли отследить их передвижение. Также благодаря камерам были раскрыты два убийства и выявлены несколько преступников, которые давно находились в розыске. В конце прошлого года в Киеве был в гостях Рудольф Джулиани, экс-мэр Нью-Йорка. Он позитивно оценил систему видеонаблюдения и даже сравнил ее с той, что работает в Нью-Йорке.

«Парк «Наталка» – это пример европейской зоны семейного отдыха»

– В этом году решилась судьба двух скандальных объектов – стадиона «Старт» и киевского велотрека. В каком сейчас они состоянии?

– Киевский велотрек отреставрирован и снова открыт. Он считается одним из самых старых в Европе, но из-за махинаций предыдущей власти мог оказаться застроен высотками. Виталий Кличко вместе с активистами много лет боролся в судах, чтобы вернуть этот участок земли в собственность города. А в 2015 году мы начали работы по восстановлению спортивного объекта. И в 2017-м ко Дню Киева открыли современный велотрек вместе с детской велошколой. Считаю, что это пример того, как городская администрация вместе с киевлянами отстояла и восстановила легендарный исторический объект. Стадион «Старт», где прошел легендарный «матч смерти», тоже был отдан под застройку в 2010 году. Все эти годы шла борьба за «Старт». В прошлом году Киевсовет вернул стадион в собственность города и уже до лета 2018 года мы проведем его реконструкцию. Вообще, за четверть века киевляне отвыкли от того, что в городе может что-то меняться в лучшую сторону. Однако в последние годы это действительно происходит, и жители столицы видят позитивные изменения.

– О чем именно вы говорите?

– Например, о парке «Наталка» на Оболони. Это – новый центр отдыха, который по сути вырос на месте пустыря и теперь стал предметом гордости для всего Киева. Всего в 2017 году мы провели реконструкцию 120 скверов и парков. В этом году мы планирует создать в каждом районе такой же образцовый парк, как «Наталка». Также мы восстановили фонтан на Майдане, запустили вторую очередь фонтанов на Русановском канале. На этот год у нас запланированы такие проекты, как новый мост от Владимирской горки до Арки дружбы народов, канатная дорога к Трухановому острову, начало работы по украинскому «Диснейленду» в Гидропарке.

– Вы рассказали о некоторых конкретных планах на следующий год. Не могли бы вы дать общую оценку принятому в декабре бюджету города на 2018-й?

– В целом бюджет Киева на следующий год предусматривает увеличение расходов практически по всем направлениям. При этом следует отметить, что впервые в истории документ поддержали 95 депутатов горсовета. Кличко удалось консолидировать зал для реального решения проблем столицы. Из нового – отдельной статьей бюджета прописано финансирование популяризации активного образа жизни, в частности развития велосипедной инфраструктуры. В принципе цифры говорят сами за себя: в 2017 году сумма доходов составила 46,1 миллиардов гривен, на этот год мы запланировали 49,1 миллиарда. При этом реальный доходы, скорее всего, буду выше. Мы запланировали рекордный бюджет и ставим перед собой только самые амбициозные цели.

Подготовил Аркадий Калюжный