Кличко примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где проведет ряд двусторонних встреч

Во время конференции запланирован ряд двусторонних встреч Виталия Кличко с ведущими представителями политических и деловых кругов.

Мэр Киева Виталий Кличко примет участие в открытии и работе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая состоится 16-18 февраля.

Тема нынешнего мероприятия - “Будущая роль Евросоюза как глобального игрока и его взаимоотношения с Россией и США”.

Во время конференции запланирован ряд двусторонних встреч Виталия Кличко с ведущими представителями политических и деловых кругов, в частности, со Специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, Федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцом, председателем группы Христианско-социальный союз Германии в Бундестаге Александром Добриндтом. Посетит Кличко и прием мэра Мюнхена Дитера Райтера, который традиционно проходит в рамках конференции.

Также мэр Киева примет участие в дискуссии конференции “Форум безопасности и мира при поддержке Международного Союза Демократов и Международного Республиканского Института” при участии Спецпредставителя США Курта Волкера, директора Международного Республиканского Института Дэна Твиннинга, члена парламента Канады Тони Клемента и ланчи по приглашению Ялтинской Европейской Стратегии, где будут обсуждать вопросы и вызовы, стоящие перед национальной безопасностью Украины.