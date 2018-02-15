Кличко почтил память воинов-интернационалистов, возложив цветы к памятнику в Киеве

Мэр столицы отметил, что войну в Афганистане прошли 160 тысяч украинцев, в частности, 12,5 тысяч киевлян.

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с представителями правительства Украины принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику воинам-интернационалистам в Киеве.

Городской голова отметил, что через войну в Афганистане прошли 160 тысяч украинцев, в частности, 12,5 тысяч киевлян. Погибли более 3 тысяч наших сограждан, в том числе 126 киевлян. Виталий Кличко также напомнил о большом вкладе афганцев во время событий Революции достоинства, сообщает пресс-служба столичного головы.

“Во время Революции достоинства вы не стояли в стороне и пошли бороться с режимом Януковича, защищать мирный протест на Майдане. И мы все хорошо помним вклад «афганской сотни» в это дело”, - добавил Кличко. “А уже во время войны на востоке вы одними из первых пошли как добровольцы защищать наше государство и передавали свой опыт молодым ребятам”, - сказал мэр.

Также мэр обратил внимание на то, что 400 афганцев-киевлян защищали территориальную целостность нашего государства на востоке Украины, двое из них погибли. Как заявил мэр столицы, теперь задача власти - сделать все, чтобы обеспечить социальную поддержку и достойную жизнь для воинов-афганцев в нашем городе.