В этом году в Киеве будет проведена массовая замена наружного освещения на современные LED-светильники

В этом году в Киеве на 163 объектах будет заменено наружное освещение.

В этом году в Киеве на 163 объектах произойдет замена наружного освещения на современное LED освещение. В целом на модернизацию уличного освещения город выделит 300 млн грн.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время осмотра бульвара Леси Украинки, где капитально отремонтировали сеть наружного освещения, передает его пресс-служба.

Мэр напомнил, что на бульваре Леси Украинки еще в рамках подготовки города к Евро-2012 осуществили капитальный ремонт проезжей части, но освещение осталось устаревшим и неэффективным. В 2017 здесь произошла замена ртутных и натриевых светильников на светодиодные светильники. В частности, установлено свыше 300 единиц светильников и заменено 6 тысяч метров проводов и кабеля. Стоимость капремонта – почти 4,5 млн грн.

«Сейчас около 80-90 % уличных светильников не соответствуют современным требованиям и нормативам по энергоэффективности, долговечности работы и экологическим нормам. И наша задача - установить в столице современное наружное освещение», - сказал мэр Киева. По словам городского головы, ежегодно Киев тратит 120 млн грн на оплату за наружное освещение города. Поэтому, добавил он, модернизация уличного освещения является приоритетом для столичной власти. «Это позволит нам ежегодно экономить 30 млн грн. Это значительные средства. И в этом году мы заменим освещение на более 160 объектах столицы», - отметил Виталий Кличко.

В целом по всему городу установят почти 12 тысяч LED ламп. В частности, внешнее освещение будет заменено в 5 парках, на 39 придомовых территориях и на 119 улицах, площадях, проспектах, мостах. Современное оборудование уже установили на улицах Елены Телиги, Петра Сагайдачного, Генерала Алмазова.

Впоследствии, новое современное LED освещение будет на бульварах Дружбы Народов, Вацлава Гавела, улицах Саксаганского, Жилянской, Героев Севастополя, Маршала Гречки, Николая Закревского, Набережном Шоссе, Наводницком парке и Соломенском ландшафтном парке и других объектах.