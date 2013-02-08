Милиция забрала активиста, принесшего в Киесовет нож
Активиста забрали в милицию для объяснений
По словам Карася, он сдал нож охране при входе в Киевсовет
Активист, у которого охрана изъяла нож, покинул Киевсовет в сопровождении милиции.
Как передает корреспондент УНИАН, депутаты Киевсовета объяснили, что молодого человека забрали в милицию для предоставления объяснений.
В то же время в интервью журналистам сам Евгений Карась утверждал, что сдал нож охране при входе в Киевсовет. Он объяснил, что носит нож всегда, поскольку ведет жизнь «часто в полевых условиях» и часто использует нож «для того, чтобы просто порезать еду». Он обратил внимание на то, что это обычный кухонный нож.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 февраля, работники службы охраны Киевсовета с помощью металлоискателя выявили у одного из общественных активистов, который получил приглашение на заседание сессии, нож с лезвием длиной около 15 см типа кухонного.
Фото: «Комментарии», Влад Руденко