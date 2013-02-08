В Киеве под киоском найден муляж бомбы

Устройство не содержало взрывоопасных компонентов

В Киеве возле продуктового киоска на улице Срибнокильской была обнаружена канистра, обмотанная проводами.

Как сообщает отдел связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве, информация о подозрительном предмете поступила по спецлинии «102» в дежурную часть Дарницкого райуправления.

По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа районной милиции, взрыво-техническая и другие оперативные службы.

По прибытии на место вызова возле одного из МАФов на перекрестке улиц Княжий Затон и Срибнокильской правоохранители обнаружили пятилитровую канистру с жидкостью, к которой проводами были прикреплены часы.

Для безопасности граждан работники милиции сразу ограничили доступ посторонних лиц к месту находки. Взрывотехники с помощью специального оборудования демонтировали устройство, составляющие которого изъяли и направили на исследование.

По предварительным выводам специалистов, это было самодельное устройство, не содержавшее взрывоопасных компонентов.

Пострадавших нет, ущерб не нанесен.

Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследования по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества». Начато досудебное следствие.