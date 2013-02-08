В Киеве пройдет показ французских короткометражек

Кинопоказ состоится в кинотеатре «Киев»

С 14 февраля в Культурном центре «Кинотеатр «Киев» начнется показ французских романтических короткометражек «Магический Париж».

Такую подборку ко Дню святого Валентина поклонникам киноискусства презентуют уже в четвертый раз, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В этом году зрителям покажут 8 короткометражных фильмов, ставших участниками и призерами международных кинофестивалей.

В своеобразный киноальманах вошли следующие картины: «Катарсис», «Любовь вопреки», «Наслаждайся жизнью», «Должны поговорить», «Невероятный доктор Хаус», «Сандрин», «Апельсины», «Мой любимый зомби».

Зрители увидят историю сценариста, который перестал отличать реальность от кино; пациентки, которая хотела, чтобы ее посетил скандальный врач из сериала; девушки, которая завела роман с зомби, и еще немало интересных историй.