Столичная прокуратура закрыла подпольное казино
Казино находилось на улице Саксаганского
В ходе осмотра было изъято 40 игровых автоматов / Фото: прокуратура Киева
Прокуратура Киева разоблачила и прекратила незаконную деятельность элитного подпольного игорного заведения «Империя» на улице Саксаганского в Киеве.
Установлено, что указанное заведение работало в особом режиме, поскольку доступ к игре новым клиентам обеспечивала только личная рекомендация постоянных игроков, сообщает отдел связей со средствами массовой информации прокуратуры Киева.
К тому же одним из условий посещения игорного заведения была высокая финансовая состоятельность клиентов, которые могли бы за одну игру тратить 20 тыс. грн.
При осмотре места происшествия с игорного заведения было изъято более 40 игровых автоматов и деньги, на которые играли посетители.
Сведения об уголовном правонарушении по факту занятия игорным бизнесом внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Следствие по уголовному производству поручено Голосеевскому райуправлению милиции.
В ходе расследования будет установлен собственник игорного заведения, которому грозит наказание в виде штрафа до 680 тыс. грн.
В прокуратуре напоминают, что, согласно законодательству, игорный бизнес и участие в азартных играх в Украине запрещено.