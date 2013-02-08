Столичная прокуратура закрыла подпольное казино

В ходе осмотра было изъято 40 игровых автоматов / Фото: прокуратура Киева

Прокуратура Киева разоблачила и прекратила незаконную деятельность элитного подпольного игорного заведения «Империя» на улице Саксаганского в Киеве.

Установлено, что указанное заведение работало в особом режиме, поскольку доступ к игре новым клиентам обеспечивала только личная рекомендация постоянных игроков, сообщает отдел связей со средствами массовой информации прокуратуры Киева.

К тому же одним из условий посещения игорного заведения была высокая финансовая состоятельность клиентов, которые могли бы за одну игру тратить 20 тыс. грн.

При осмотре места происшествия с игорного заведения было изъято более 40 игровых автоматов и деньги, на которые играли посетители.

Сведения об уголовном правонарушении по факту занятия игорным бизнесом внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Следствие по уголовному производству поручено Голосеевскому райуправлению милиции.

В ходе расследования будет установлен собственник игорного заведения, которому грозит наказание в виде штрафа до 680 тыс. грн.

В прокуратуре напоминают, что, согласно законодательству, игорный бизнес и участие в азартных играх в Украине запрещено.