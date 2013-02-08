Изъятый в Киевсовете нож отправлен на экспертизу

После допроса активист вернулся в Киевсовет

Нож, с которым общественный активист пришел сегодня на заседание Киевсовета, направлен на экспертизу.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве, напомнив, что сегодня в 11.45 по спецлинии «102» в дежурную часть Шевченковского райуправления милиции поступило сообщение от одного из работников службы охраны Киевсовета о том, что в помещение Киевсовета пытался пройти мужчина с ножом.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативно группа. По приезду правоохранители выяснили, что работники службы охраны с помощью металлоискателя обнаружили у одного из общественных активистов, который получил приглашение на сегодняшнее заседание сессии, нож.

Мужчина был приглашен в Шевченковское райуправление милиции для дачи объяснений. В то же время нож был изъят для проведения экспертизы. После этого активист вернулся в Киевсовет.

Информация об указанном происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Фото: «Комментарии», Влад Руденко