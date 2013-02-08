Магазины выделят отдельные полки для социального хлеба

Покупатели смогут четко отличать социальный хлеб от других сортов

В столичных магазинах, куда поставляет свою продукцию «Киевхлеб», будут сделаны отдельные полки для социальных сортов хлеба.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сказал заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко.

«Мы договорились с «Киевхлебом», что везде, куда предприятие поставляет свою продукцию, будут созданы отдельные полки с социальными сортами хлеба. Реализация такой инициативы позволит потребителям четко отличить хлеб широкого потребления производства «Киевхлеба» от любого другого с похожим названием», – отметил он.

По словам А.Голубченко, киевляне могут приобрести хлеб широкого потребления, так называемый социальный хлеб, почти в тысяче торговых точек, которые охватывают все районы столицы. Так, хлеб «Пшеничный» реализуется в 926 розничных точках продажи, хлеб «Печерский» – в 132, батон «Нива» – в 141, хлеб «Украинский домашний» – в 28, «Арнаут» – в 28.

В дальнейшем в магазинах, которые реализуют продукцию ПАО «Киевхлеб», должны появиться отдельные полки для сортов хлеба широкого потребления с отметкой предприятия.

Сейчас лишь в 50 розничных торговых точках есть ценники, самоклейки и каталоги, которые отмечают продукцию столичного производителя хлеба. Процесс появления отдельных полок для хлеба широкого потребления осложняется тем, что большинство торговых сетей соглашаются разместить логотип ПАО «Киевхлеб» лишь на коммерческой основе, отмечается в сообщении.