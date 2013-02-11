Населенным пунктам на Киевщине вернули электричество
10:27, 11 февраля 2013Киев
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Восстановлено электроснабжение 30 населенных пунктов
Города и поселки Киевщины были обесточены 9 февраля / Фото: «Метеовести»
В Киевской области по состоянию на 07.00 11 февраля полностью восстановлено электроснабжение 30 населенных пунктов, которые были обесточены 9 февраля.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
К восстановлению электроснабжения привлекались бригады облэнерго, говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, обесточивание населенных пунктов в Киевской области произошло вследствие неблагоприятных погодных условий: налипание мокрого снега, порывы ветра.
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