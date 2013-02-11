Населенным пунктам на Киевщине вернули электричество

Города и поселки Киевщины были обесточены 9 февраля / Фото: «Метеовести»

В Киевской области по состоянию на 07.00 11 февраля полностью восстановлено электроснабжение 30 населенных пунктов, которые были обесточены 9 февраля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

К восстановлению электроснабжения привлекались бригады облэнерго, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, обесточивание населенных пунктов в Киевской области произошло вследствие неблагоприятных погодных условий: налипание мокрого снега, порывы ветра.