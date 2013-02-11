Застройщик присвоил помещение киевской школы

«Укрсоцстрой» оформил право собственности на недостроенную школу на Троещине / Фото: Департамент образования Москвы

Прокуратура Деснянского района Киева заявила в Хозяйственный суд иск о возврате в коммунальную собственность недостроенной школы на Троещине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Деснянского района города Киева, Деснянской РГА в 2007 году было заключено с ООО «Украинская строительная компания «Укрсоцстрой» договор инвестирования завершения строительства школы на ул. Драйзера, 40, на жилом массиве Вигуровщина-Троещина.

В дальнейшем общество на основании решения Хозяйственного суда г. Киева от 26 ноября 2007 года оформило право собственности на объект незавершенного строительства и продало его ООО «Глобалстрой – 3».

Прокурорской проверкой установлено, что по апелляционной жалобе Деснянской РГА решение Хозяйственного суда отменено и апелляционной инстанцией принято новое решение, которым отказано в удовлетворении иска ООО «Украинская строительная компания «Укрсоцстрой» о признании права собственности на объект незавершенного строительства.

Как выяснилось, обществом условия инвестиционного договора не выполнены, школа не достроена и в эксплуатацию не введена.

В то же время по договору инвестирования право собственности на часть объекта инвестирования у общества может возникнуть только после введения его в эксплуатацию.

Кроме этого, Киевсовет решения об отчуждении коммунального имущества не принимал.

В иске прокуратура требует признать недействительным договор купли-продажи помещения недостроенной школы, вытребовать его из незаконного владения и вернуть в коммунальную собственность Киева.

Как напоминают в прокуратуре, по законодательству отчуждение объектов коммунальной собственности может происходить только на основании соответствующего решения органа местного самоуправления, уполномоченного осуществлять правомочия владельца имущества от имени территориальной общины.

Возможность признания права собственности на недостроенное недвижимое имущество в судебном порядке не предусмотрена.