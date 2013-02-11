Киевлянам вернули детскую библиотеку

Приватизировать библиотеку им. Шевченко разрешил Киевсовет

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск прокуратуры столицы и отменил решение Киевсовета, согласно которому помещение детской библиотеки имени Т.Г.Шевченко подлежало приватизации путем продажи на аукционе.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры Киева.

Как отмечается в сообщении, решением Киевсовета в феврале прошлого года в Программу приватизации коммунального имущества было включено нежилое помещение по адресу: пр. Победы, 25-А, общей площадью почти 790 м2, в котором находится Центральная городская библиотека имени Т.Г.Шевченко для детей города Киева.

Прокуратура опротестовала решение Киевсовета, поскольку по законодательству помещения библиотеки приватизации не подлежат.

Впрочем, Киевсоветом протест прокурора не был удовлетворен и незаконное решение о приватизации Центральной библиотеки для детей города Киева не отменено, напомнили в прокуратуре.

После этого прокуратура обратилась в суд, который признал противоправным и отменил решение о включении помещения библиотеки в перечень объектов коммунальной собственности, подлежащих приватизации путем продажи на аукционе.

***Центральная городская библиотека имени Т.Г.Шевченко для детей города Киева действует с 1919 года. Ее статус определен правительством Украины как научно-исследовательский, информационный и консультативный центр по вопросам культурного развития детей города Киева.