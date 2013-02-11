СМИ: Из-за строительства в Десятинном переулке разрушается дом

12:16, 11 февраля 2013
Киев
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Дом является памятником архитектуры

Проблемы начались после прокладки теплотрассы в Десятинном переулке

Жители дома № 6 по улице Владимирской в Киеве боятся, что их дом может разрушиться из-за строительства в Десятинном переулке, 3-5.

Об этом «Украинской правде. Киев» сообщили сами жильцы.

«У нас с четверга, 7 февраля, из-под полов на первом этаже течет ручьем вода, четыре дня мы ее откачивали самостоятельно и своими помпами. Из-за этого дом покосился, в квартирах и на лестничных площадках пошли трещины, в санузлах начала вздуваться и трескаться плитка. Ни в одной квартире не открываются двери», – рассказала жительница Наталья.

По ее словам, проблема началась, когда строители взялись прокладывать теплотрассу для дома в переулке Десятинном, 3-5.

«Мы обратились за помощью в ЖЭК, ЖЭК кивает на водоканал, водоканал – на «Киевэнерго», а «Киевэнерго» на строителей на Десятинном», – подчеркнула Наталья.

По ее словам, люди в отчаянии.

«Ремонт в парадном мы делали за собственные деньги, наш дом является памятником архитектуры и должен охраняться государством», – подытожили жители.

Как известно, несмотря на сопротивление жителей и попытки помешать застройке исторических земель и культурных памятников, УПЦ (КП) в ночь на 30 ноября снесла дома в переулке Десятинном, 3 и 5.

В начале декабря прокуратура Киева обязала контролирующие органы проверить законность строительства в Десятинном переулке.

17 января столичные активисты заблокировали строительство в Десятинном переулке, где УПЦ КП планирует построить многоэтажное здание.

Депутаты двух политических партий установили там палатки и открыли общественные приемные. Однако в 3.00 ночи 18 января неизвестные совершили нападение на палатку политической партии «Гражданская позиция».

25 января инспекция госархстройконтроля удовлетворила представление прокуратуры об отмене разрешения на строительство. Однако строительство продолжается.

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