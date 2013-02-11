Киевсовет собрался увеличить расходы бюджета на 800 миллионов гривен

Депутаты Киевсовета собрались на пленарное заседание сессии, в повестке дня которого два вопроса: внесение изменений в принятый 8 февраля бюджет города на текущий год и в Программу социально-экономического развития города.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание началось в 12 часов. На него приглашены также представители общественных организаций, которые принимали участие в предыдущем заседании Киевсовета. В частности, как стало известно, приглашен 21 представитель общины, за исключением Евгения Карася, который в прошлый раз на заседание пришел с ножом. Сейчас возник инцидент с пропуском Е.Карася в сессионный зал, который также пришел на сегодняшнее заседание и хочет присутствовать в сессионном зале. Вопрос с его допуском на заседание решается.

Напомним, 6 февраля, заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко заявил, что после принятия бюджета города на 2013 год на сессии Киевсовета планируется внести изменения в бюджет.

По его словам, расходы бюджета Киева на 2013 год будут увеличены при внесении Киевсоветом изменений в документ на 789,8 млн грн за счет остатка бюджетных средств, сложившихся на начало года.

«В соответствии с требованиями 72 статьи Бюджетного кодекса эти деньги могут быть учтены в составе бюджета только через принятие изменений в него. А потому КГГА предложит депутатам сначала проголосовать за проект городского бюджета, а на следующем заседании – внести в него изменения «с плюсом» еще на 789,8 млн грн», – объяснил Р.Крамаренко.

В целом, по его словам, после внесения изменений расходы бюджета, по сравнению с теми, которые были предусмотрены проектом, который КГГА подавала в горсовет в конце декабря, увеличатся на 1 млрд 318 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Киевсовет принял бюджет столицы на 2013 год с доходной частью в размере 18,541 млрд грн и расходной – 18,243 млрд грн.

Согласно документу, утвержден общий фонд доходной части бюджета в сумме 16,094 млрд грн, специальный фонд – 2,446 млрд грн, в том числе бюджет развития – 1,597 млрд грн. Также в доходную часть включены субвенция из госбюджета в сумме 2,780 млрд грн, дотация выравнивания и дополнительная дотация из госбюджета – соответственно 124,7 млн грн и 35 млн грн.

Также 8 февраля Киевсовет принял Программу социально-экономического развития Киева на 2013 год.

Депутаты своим решением утвердили объем программы в размере 1,2 млрд грн, из которых из городского бюджета будет выделено 403,5 млн грн, а остальные – за счет субвенций госбюджета. Ассигнования, в основном, направлены на поддержку процессов на объектах, на которых невозможно прекратить работы, продолжение выполнения работ по ликвидации аварийных ситуаций и наиболее социально важных для города пусковых объектах. По некоторым объектам сроки введения в эксплуатацию перенесены.

Отметим, что в 2012 году объем Программы социально-экономического развития в столице был утвержден на уровне 3,9 млрд грн.

После заседания сессии Киевсовета, на которой был утвержден бюджет города на 2013 год, заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко заявил, что Киеву для нормального развития и функционирования в этом году необходимо дополнительно еще около 7,5 млрд грн.

По его словам, на капитальное строительство Киеву нужно 4 млрд грн дополнительного финансирования. В частности, речь идет о развитии метро, строительстве развязок, школ, дорог, городских коллекторов.

«Мы отправили заявку в целом на 5 млрд 140 млн грн. Часть из них уже включена в бюджет – это 850 млн, остальных – не хватает. Это где-то 4 млрд грн необходимо капитальных вложений, чтобы активно проводить строительство», – объяснил Р.Крамаренко.

Еще 3,5 млрд грн, по его словам, городу необходимо для содержания бюджетной сферы и социальных выплат.

Как отметил Р.Крамаренко, сейчас идет переговорный процесс.

«Я думаю, мы до 1 марта выйдем с правительством и Министерством финансов на какие-то договоренности», – сказал он.