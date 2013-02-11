Киевсовет направил на развитие столицы еще 311 миллионов

За это решение проголосовали 73 депутата Киевсовета

Киевсовет увеличил финансирование Программы социально-экономического развития столицы на 311 млн грн за счет остатка бюджетных средств на начало этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали сегодня 73 депутата Киевсовета из 91, зарегистрированного в зале.

Таким образом, теперь специальный фонд городского бюджета на капитальные вложения в столице в этом году будет составлять 1 млрд 514 млн грн.

На минувшей неделе, 8 февраля, Программа социально-экономического развития города на 2013 год была утверждена в объеме 1,2 млрд грн, из которых 403 млн грн - средства спецфонда городского бюджета, 790 млн грн - субвенции из госбюджета.

В документе Программы, которой располагает УНИАН, также указывается о привлечении к ее финансированию средств Фонда регионального развития в размере 122 млн грн и средств из других источников (в том числе кредиты, лизинги) в объеме 1 млрд 188 млн грн. Таким образом, общий объем финансирования для реализации программы социально-экономического развития Киева на этот год составляет 2,513 млрд грн.

Справка УНИАН. В прошлом году Программа социально-экономического развития Киева была утверждена с объемом финансирования 3,9 млрд грн.