Депутаты увеличили бюджет Киева на 760 миллионов
Такое решение принято на заседании Киевсовета
За увеличение бюджета проголосовали 75 депутатов
Киевсовет увеличил расходную часть городского бюджета на 2013 год на 760 млн грн – до 19 млрд 3 млн грн – за счет остатка бюджетных средств на начало этого года.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на сессии Киевсовета во время внесения изменений в утвержденный 8 февраля бюджет столицы на текущий год. За это решение проголосовали 75 из 94 зарегистрированных на сессии депутатов Киевсовета.
Согласно внесенным изменениям, установлен профицит общего фонда бюджета Киева в сумме 994 млн грн (в предыдущей редакции – 1,107 млрд грн).
Также депутаты установили дефицит специального фонда бюджета города Киева в сумме 1 млрд 454 млн грн (было – 807 млн грн).
Кроме того, увеличена сумма передачи средств из общего фонда бюджета в бюджет развития (специальный фонд) на 31 млн грн – до 838 млн грн (было – 807 млн грн).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Руслана Крамаренко, горгосадминистрация осуществила распределение остатков средств, которые сложились на начало года.
В частности, 19,2 млн грн из общего фонда предусмотрено для выполнения работ по демонтажу, перевозке, хранению самовольно установленных малых архитектурных форм и временных сооружений, на выполнение Городской целевой комплексной программы «Безопасная столица» на 2012-2015 годы и на похороны участников боевых действий, неизвестных лиц и лиц без определенного местожительства.
По специальному фонду предусмотрено 23,23 млн грн для выполнения работ по созданию и воссозданию зеленых насаждений, 3,6 млн грн – для выполнения работ по содержанию лесопарковой зоны города, 15,5 млн грн – для выполнения работ по содержанию и ремонту городских автодорог. Еще 49,5 млн грн предусмотрено на выполнение природоохранных мероприятий в 2013 году.
Кроме того, отметил Р.Крамаренко, за счет остатка средств бюджета развития увеличены расходы Программы социально-экономического развития на сумму 306 млн грн и капитальные расходы специального фонда на 218 млн грн, которые направляются по таким направлениям:
Уставные фонды КП (КИА, ЛИК, Водный стадион) – 13,50 млн грн;
Субвенция на выполнение программы поддержки судов – 10 млн грн;
Капремонт вагонов городской электрички – 10 млн грн;
Капремонт электротранспорта – 2 млн грн;
Капремонт ТП «Киевпастранс» (Дата центр) – 5 млн грн;
Задолженность за видеонаблюдение НСК «Олимпийский» – 2,60 млн грн;
Капремонт сетей внешнего освещения (Киевгорсвет) – 3 млн грн;
Капремонт дорог общего пользования (Киевавтодор) – 20 млн грн;
Капремонт межквартальных проездов (Киевавтодор) – 20 млн грн;
Капремонт лестничных клеток – 20 млн грн;
Капремонт лифтов – 1,1 млн грн;
Капремонт крыш – 10 млн грн;
Герметизация стыков в жилом фонде – 10 млн грн;
Капремонт внутридомовых сетей – 10 млн грн;
Капитальный ремонт и установление детских и спортплощадок – 10 млн грн;
Перенесение памятника Монитор Железняков – 5 млн грн;
Дом Петра I – 1,5 млн грн;
Реставрация памятника Княгине Ольге – 0,75 млн грн;
Приобретение спортинвентаря и капремонт спортивных сооружений – 10,50 млн грн;
Капитальный ремонт стадиона «Пионер» – 4 млн грн;
Пищеблоки в ДУЗ и ОУЗ – 15 млн грн;
Капитальный ремонт заведений образования – 2 млн грн;
Капитальный ремонт и приобретение оборудования в заведениях здравоохранения Святошинского района – 5,95 млн грн;
Капитальный ремонт детской поликлиники в Деснянском районе – 1,10 млн грн;
Капитальный ремонт заведений здравоохранения – 8 млн грн;
Обустройство о. Труханов и о. Долобецкий для проведения фестиваля и чемпионата (КП «Плесо») – 7 млн грн;
Приобретение техники для КП «Киевзеленстрой» – 10 млн грн.
На сегодняшнее заседание сессии были приглашены 22 представителя общественных организаций, которые принимали участие в предыдущем заседании сессии. В зал попал также представитель общественности Евгений Карась, которого сначала охрана не пускала в сессионный зал в связи с тем, что в прошлый раз у него был обнаружен нож.
Это предпоследний вопрос повестки дня сегодняшнего заседания сессии Киевсовета.
В конце депутаты рассмотрят заявления.
Как сообщал УНИАН, 8 февраля Киевсовет принял бюджет столицы на 2013 год с доходной частью в размере 18,541 млрд грн и расходной – 18,243 млрд грн.