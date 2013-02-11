Депутаты увеличили бюджет Киева на 760 миллионов

За увеличение бюджета проголосовали 75 депутатов

Киевсовет увеличил расходную часть городского бюджета на 2013 год на 760 млн грн – до 19 млрд 3 млн грн – за счет остатка бюджетных средств на начало этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на сессии Киевсовета во время внесения изменений в утвержденный 8 февраля бюджет столицы на текущий год. За это решение проголосовали 75 из 94 зарегистрированных на сессии депутатов Киевсовета.

Согласно внесенным изменениям, установлен профицит общего фонда бюджета Киева в сумме 994 млн грн (в предыдущей редакции – 1,107 млрд грн).

Также депутаты установили дефицит специального фонда бюджета города Киева в сумме 1 млрд 454 млн грн (было – 807 млн грн).

Кроме того, увеличена сумма передачи средств из общего фонда бюджета в бюджет развития (специальный фонд) на 31 млн грн – до 838 млн грн (было – 807 млн грн).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Руслана Крамаренко, горгосадминистрация осуществила распределение остатков средств, которые сложились на начало года.

В частности, 19,2 млн грн из общего фонда предусмотрено для выполнения работ по демонтажу, перевозке, хранению самовольно установленных малых архитектурных форм и временных сооружений, на выполнение Городской целевой комплексной программы «Безопасная столица» на 2012-2015 годы и на похороны участников боевых действий, неизвестных лиц и лиц без определенного местожительства.

По специальному фонду предусмотрено 23,23 млн грн для выполнения работ по созданию и воссозданию зеленых насаждений, 3,6 млн грн – для выполнения работ по содержанию лесопарковой зоны города, 15,5 млн грн – для выполнения работ по содержанию и ремонту городских автодорог. Еще 49,5 млн грн предусмотрено на выполнение природоохранных мероприятий в 2013 году.

Кроме того, отметил Р.Крамаренко, за счет остатка средств бюджета развития увеличены расходы Программы социально-экономического развития на сумму 306 млн грн и капитальные расходы специального фонда на 218 млн грн, которые направляются по таким направлениям:

Уставные фонды КП (КИА, ЛИК, Водный стадион) – 13,50 млн грн;

Субвенция на выполнение программы поддержки судов – 10 млн грн;

Капремонт вагонов городской электрички – 10 млн грн;

Капремонт электротранспорта – 2 млн грн;

Капремонт ТП «Киевпастранс» (Дата центр) – 5 млн грн;

Задолженность за видеонаблюдение НСК «Олимпийский» – 2,60 млн грн;

Капремонт сетей внешнего освещения (Киевгорсвет) – 3 млн грн;

Капремонт дорог общего пользования (Киевавтодор) – 20 млн грн;

Капремонт межквартальных проездов (Киевавтодор) – 20 млн грн;

Капремонт лестничных клеток – 20 млн грн;

Капремонт лифтов – 1,1 млн грн;

Капремонт крыш – 10 млн грн;

Герметизация стыков в жилом фонде – 10 млн грн;

Капремонт внутридомовых сетей – 10 млн грн;

Капитальный ремонт и установление детских и спортплощадок – 10 млн грн;

Перенесение памятника Монитор Железняков – 5 млн грн;

Дом Петра I – 1,5 млн грн;

Реставрация памятника Княгине Ольге – 0,75 млн грн;

Приобретение спортинвентаря и капремонт спортивных сооружений – 10,50 млн грн;

Капитальный ремонт стадиона «Пионер» – 4 млн грн;

Пищеблоки в ДУЗ и ОУЗ – 15 млн грн;

Капитальный ремонт заведений образования – 2 млн грн;

Капитальный ремонт и приобретение оборудования в заведениях здравоохранения Святошинского района – 5,95 млн грн;

Капитальный ремонт детской поликлиники в Деснянском районе – 1,10 млн грн;

Капитальный ремонт заведений здравоохранения – 8 млн грн;

Обустройство о. Труханов и о. Долобецкий для проведения фестиваля и чемпионата (КП «Плесо») – 7 млн грн;

Приобретение техники для КП «Киевзеленстрой» – 10 млн грн.

На сегодняшнее заседание сессии были приглашены 22 представителя общественных организаций, которые принимали участие в предыдущем заседании сессии. В зал попал также представитель общественности Евгений Карась, которого сначала охрана не пускала в сессионный зал в связи с тем, что в прошлый раз у него был обнаружен нож.

Это предпоследний вопрос повестки дня сегодняшнего заседания сессии Киевсовета.

В конце депутаты рассмотрят заявления.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Киевсовет принял бюджет столицы на 2013 год с доходной частью в размере 18,541 млрд грн и расходной – 18,243 млрд грн.