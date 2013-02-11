Киевские водители за выходные нарушили правила 1420 раз

За выходные произошло 1 ДТП, 4 автомобиля угнаны

За 9-10 февраля сотрудники столичной ГАИ выявили 1420 нарушений Правил дорожного движения.

Одним из наиболее распространенных нарушений остается превышение скорости – 450 отклонений от правил, сообщает пресс-служба ГАИ ГУ МВД Украины в Киеве.

За невыполнение требований дорожных знаков и разметки к ответственности привлечено 211 водителей; без необходимых документов управляли автомобилями 36.

За нарушение правил проезда пешеходных переходов к ответственности привлечены 90 водителей. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения отстранены от управления 86 водителей. Кроме того, выявлено 95 пешеходов, которые нарушали Правила дорожного движения.

За выходные дни в столице было зарегистрировано 1 ДТП, в результате которого водитель автомобиля Volvo получил травмы.

Кроме этого, за выходные дни зарегистрировано 4 незаконных завладения транспортными средствами. Приняты меры розыска.

По прогнозу Гидрометеоцентра 11-12 февраля в столице будет сохраняться температура воздуха от -2 до -4 градусов. Будет идти мокрый снег. Столичная Госавтоинспекция призывает водителей во время движения быть максимально внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования, в условиях недостаточной видимости двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.