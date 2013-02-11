Из Киева в течение зимы вывезено 187 тысяч тонн снега

За прошедшие сутки столицу от снега расчищали 286 единиц техники

С начала зимнего периода (3 декабря) из столицы вывезено более 187 тыс. тонн снега.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В течение минувших суток (10 февраля) с улиц Киева было вывезено 1 тыс. 426 тонн снега, а на борьбу с гололедицей использовано 50 тонн соли, 201,1 тонны песчано-соляной смеси и 2 тонны фрикционных материалов.

В первую смену столичные автомагистрали от снега расчищали 286 единиц техники, во вторую смену было привлечено 251 единицу специализированной техники коммунальной корпорации «Киевавтодор».