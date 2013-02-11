В Киеве за два дня сошли с рельс три трамвая

Трамваи сошли с рельс на улицах Автозаводской и Симиренко

В выходные дни в Киеве сошли с рельс три трамвая – экскурсионный вагон и два маршрутных состава.

В частности, в субботу, 9 февраля, на улице Автозаводской в Оболонском районе трамвайные составы сходили с рельс два раза, сообщает «Комсомольская правда в Украине».

В первый раз с рельс сошел трамвай-кафе. А буквально через пару часов тоже самое произошло с рейсовым составом.

В воскресенье, 10 февраля, ЧП произошло на улице Симиренко в Святошинском районе – там сошел с рельс скоростной трамвай.

К счастью, в результате происшествий никто не пострадал.

«Трамваи на место мы ставим за полчаса, для этого существуют специальные аварийные бригады. Составам, как и рельсам, это обычно не вредит. Единственное неудобство – задержка транспорта на маршруте», – отметил главный инженер «Киевпастранса» Юрий Бомбардеров.

По словам инженера, причин у подобных аварий несколько: расхождение рельс, как на Автозаводской, посторонние предметы на путях, а также забитые снегом и льдом стрелки.