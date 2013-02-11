В Киеве суд запретил строительство на улице Киото

Прокуратура также требует расторгнуть договор аренды земли

Хозяйственный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Деснянского района Киева и запретил проводить какие-либо строительные работы на земельном участке на ул. Киото, 5-9.

Об этом сообщила прокурор прокуратуры Деснянского района столицы Инна Холявинская, которая поддерживает исковые требования прокуратуры по гражданскому делу относительно расторжения договора аренды земли, переданной Киевсоветом под застройку, информировали УНИАН в пресс-службе районной прокуратуры.

«Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и до окончания рассмотрения дела по существу запретил застройщику или другому лицу совершать действия по подготовке к строительству, а также проводить какие-либо строительные работы на земельном участке на ул. Киото, 5-9», – сказала И.Холявинская.

По ее словам, такое решение судом принято с целью обеспечения иска прокуратуры района.

«Хозяйственным судом решение о запрещении строительства принято с целью обеспечения иска прокуратуры Деснянского района Киева о признании недействительным решения Киевсовета и расторжения договора аренды земельного участка на ул. Киото, 5-9», – отметила прокурор и добавила, что следующее судебное заседание по делу назначено на 21 февраля.

Как сообщалось, 28 декабря 2012 года прокуратура Деснянского района Киева заявила в Хозяйственный суд иск о признании недействительным решения Киевсовета и расторжении договора аренды земельного участка площадью 1,26 га на ул. Киото, 5-9, переданного для строительства жилого многоэтажного дома с нарушением земельного и градостроительного законодательства.

В проекте землеустройства не было учтено то, что участок граничит с насосной станцией и находится в зоне ее санитарной охраны.