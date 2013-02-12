В «Пирогово» объяснили, почему не хотят возвращения экс-директора

Новый гендиректор музея Дмитрий Заруба

Коллектив Национального музея архитектуры и быта Украины «Музей в Пирогово» (НМНАБУ) просит министра культуры Леонида Новохатько не назначать директором заведения Павла Федаку, уволенного с этой должности год назад.

Соответствующее открытое письмо обнародовано на сайте музея.

«В январе 2012 года в наш Музей пришла команда во главе с Дмитрием Васильевичем Зарубой – историком и финансистом по специальности, современным управленцем, который продолжительное время занимал должность заместителя председателя Государственной службы туризма и курортов Министерства культуры и туризма Украины. Он предложил и воплотил в жизнь новую концепцию развития нашего Музея в соответствии с рекомендациями ведущих международных музейных экспертов», – отмечается в письме.

Работники музея сообщают, что всего за один год новой команде удалось переломить депрессивную ситуацию, которая господствовала долгие годы в музее, вернуть огромные долги, организовать новые направления в научно-образовательной работе, провести 36 мероприятий (в 2011 году было лишь 17 мероприятий). Это позволило получить дополнительные средства и направить их на развитие музея, в частности возобновление работы на экспозициях «Среднее Поднепровье», «Украинское село 60-70-х годов ХХ в.» и «Карпаты».

«Также благодаря этим средствам сотрудники Музея впервые за многие годы получили социальные выплаты, доплаты и премии», – отмечается в документе.

По убеждению работников заведения, «Дмитрий Заруба показал себя как эффективный руководитель, который вывел Музей на новый уровень развития, возвращает имя, славу, уважение к музею как среди населения, так и среди музейной общественности Украины».

«Предыдущий директор Федака Павел Михайлович, к сожалению, не смог воспринять рекомендации международных специалистов по музейному делу, чем замедлял и тормозил развитие Музея и лишь вредил имиджу нашего заведения своей бездеятельностью», – сказано в письме.

Учитывая изложенное, коллектив музея обеспокоен ситуацией о возможном возвращении на должность директора П.Федаки.

Работники Национального музея народной архитектуры и быта Украины выражают категорический протест против возможного возвращения П.Федаки на должность генерального директора.

Они указывают, что на должности директора П.Федака зарекомендовал себя «как безграмотный руководитель, что было подтверждено выводами проверок ГлавКРУ и Счетной палаты Украины финансово-хозяйственной деятельности музея за 2008-2012 годы». Указанные проверки выявили многочисленные нарушения, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов Музея. По результатам проверок в 2011 году ГлавКРУ предложил Министерству культуры Украины привлечь к ответственности и рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности директора Музея П.Федаки, напоминают работники музея.

Коллектив музея просит Л.Новохатько учесть их позицию в отношении возможного возобновления на должности директора П.Федаки.

В случае его повторного назначения на должность директора НМНАБУ, коллектив Музея оставляет за собой право проинформировать о положении вещей соответствующие международные органы охраны историко-культурного наследия, Верховную Раду Украины, международные и украинские СМИ и начать бессрочное пикетирование соответствующих органов власти.