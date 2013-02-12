На Киевщине судья попался на раздаче земли

Судья выносил заведомо неправосудные решения / Фото: Государственная судебная администрация Украины

Прокуратура Киевской области закончила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении судьи одного из районных судов Киевской области. Обвинительный акт по нему направлен в суд для рассмотрения по существу.

Во время проведения досудебного расследования установлено, что судья неоднократно выносил заведомо неправосудные судебные решения, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

В частности, согласно незаконному судебному решению, в течение 2009-2010 годов из постоянного пользования ГП «Киевское лесное хозяйство» изъят земельный участок общей площадью 8,91 га, расположенный на территории Старобезрадичевского сельского совета Обуховского района. Суд изменил его целевое назначение из категории земель лесохозяйственного на категорию земель сельскохозяйственного назначения без права вырубки деревьев и передал в собственность 9 гражданам для ведения личного крестьянского хозяйства.

Нормативно-денежная оценка земельного участка составляет почти 115 тыс. грн.

Кроме того, судья вынес еще одно заведомо неправосудное решение по гражданскому делу о признании права собственности на земельные участки. Судья знал об отсутствии решений соответствующего органа местного самоуправления о передаче земельных участков в собственность. При этом, в нарушение исключительной компетенции этого органа на осуществление права собственности на управление землями, в нарушение требований законодательства, умышленно признал право собственности за частным лицом на земельные участки общей площадью 0,89 га. Также незаконно отменил государственную регистрацию государственных актов на право постоянного пользования.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 375 и ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины, то есть вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления.

За свои деяния судья может получить от 5 до 8 лет лишение свободы.