Застройщик готов купить Гостиный двор

Купить Гостиный двор застройщик собирается в ближайшее время

ПАО «Укрреставрация», проводящее работы по реконструкции Гостиного двора, планирует выкупить здание за 10 млн долл.

Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на директора «Укрреставрации» Дмитрия Ярича.

«Мы арендовали это здание с 1994 года, и договор аренды заканчивается в 2019 году. Мы планировали вложить в реконструкцию здания 109 млн грн, закончить ее в 2015 году, подсобрать деньги и поднимать вопрос о выкупе. Теперь я понимаю, что выкупать двор нужно сейчас. Буду встречаться с инвесторами. Думаю, 1 кв. м Гостиного двора стоит минимум 8 тыс. грн. Так как его площадь – 9, 433 тыс. кв. м, покупка здания может обойтись в 10 млн долл.», – отметил он.

Вопреки этим планам в понедельник Киевсовет решил обратиться к Кабинету министров с предложением передать Гостиный двор из госсобственности в коммунальную.

«Такое предложение будет вынесено на сессию Киевсовета 21 февраля», – сообщил председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

Ярич, в свою очередь, уверен, что этого не произойдет.

Активистам же, протестующим против реконструкции Гостиного двора, похоже, все равно, в чьей собственности будет здание. «Мы уйдем отсюда, только если Гостиному будет дан охранный статус, и после реконструкции здесь будет культурный центр, а не ТРЦ», – утверждает один из защитников здания.