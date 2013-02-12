Киеву вернули земли на 28 миллионов

Застройщик вместо возведения дома обустроил автостоянку

Компания «Элегантбуд» при вмешательстве прокуратуры Дарницкого района Киева возвратила Киевсовету 1 га земли на улице Архитектора Вербицкого.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Дарницкого района, Киевсоветом в 2007 году ООО «Компания «Элегантбуд» было передано в аренду 1 га земли стоимостью более 28 млн грн для строительства, эксплуатации и обслуживания жилого дома с объектами социально-бытового обслуживания и паркингами.

Прокурорской проверкой было установлено, что застройщиком земельный участок по целевому назначению не используется. Как выяснилось, вместо строительства жилого дома на арендованной земле построили автостоянку, которая ограждена бетонным забором и охраняется.

Решением хозяйственного суда по иску прокуратуры Дарницкого района договор аренды разорван, и застройщик обязан возвратить участок Киевсовету. На сегодняшний день решение суда уже исполнено.