Киевсовет решит судьбу Гостиного двора 21 февраля

Проект решения внесен «БЮТ-Батькивщиной»

В повестку дня пленарного заседания сессии Киевсовета 21 февраля внесен проект решения, инициированный фракцией «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете, «Об обращении к Кабинету министров Украины относительно инициирования передачи в коммунальную собственность территориальной общины города Киева здания Гостиного двора на Контрактовой площади, 4».

Как сообщает «Главное.com», по словам председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяны Мелиховой, «в отличие от власти, для киевлян и гостей города здание Гостиного двора всегда было выдающимся памятником архитектуры и украшением Контрактовой площади. Потому не удивительно, что информация о реконструкции здания вызывала общественное возмущение и протесты. Создается впечатление, что если бы не здравый смысл киевлян, то нынешняя вандальская власть превратила бы каждый культурный объект в торговый центр»

Т.Мелихова напомнила, что 15 августа 2011 года постановлением Кабмина № 1380 здание Гостиного двора было исключено из списка памятников архитектуры Украинской ССР, которые находятся под охраной государства. Принятие постановления способствовало началу процесса проектирования и реконструкции нежилых помещений здания Гостиного двора на Контрактовой площади, 4 под торгово-офисный центр, который осуществляется ПАО «Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация».

«Я убеждена, что, получив в собственность города здание Гостиного двора, киевляне, которые так мужественно отстаивают исторический объект, доведут дело до конца и заставят власть превратить Гостиный двор в очаг культуры», – считает Т.Мелихова.

Она заявила, что Киевсовет как орган местного самоуправления должен защитить интересы общины по сохранению памятника архитектуры для современного и будущего поколений, и выразила надежду, что депутаты поддержат в сессионном зале инициированный фракцией «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете соответствующий проект решения.